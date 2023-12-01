“وداعًا جتا 5” روكستار تُحدد موعد إعلان gta 6 بشكل رسمي

يترقب جميع محبي لعبة جتا موعد العرض الأول للعبة GTA 6 المرتقبة منذ سنوات؛ حيث عتمت روكستار جيمز الشركة المطورة للعبة خلال الفترة الماضية عن أي معلومات تخص الإصدار الجديد أو موعده، ولكن تفاجأ الجميع بالإعلان الرسمي عن موعد العرض الأول لإعلان اللعبة خلال تغريدة نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

موعد العرض الأول للعبة جتا 6

موعد العرض الترويجي للعبة جتا 6

نشرت شركة Rockstar games عبر حسابها الرسمي على موقع إكس تغريدة أشارت فيها إلى موعد الإعلان الأول للعبة لإظهار أهم التفاصيل والتحديات وبعض الشخصيات والإضافات الجديدة وما تم تطويره من عناصر كانت موجودة بالفعل في جتا 5.

وسوف يتم إطلاق هذا العرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون البث من خلال موقع الشركة والحساب الرسمي لها على منصة X.

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متى تنزل GTA 6

أما عن موعد إطلاق اللعبة بشكل رسمي على جميع المنصات فلم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ولكن توقع أحد الخبراء التقنيين من قبل عن إطلاقه خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025 لأن خلالها سوف يزيد رأس المال الكلي للشركة، وبالتأكيد لن يحدث ذلك بدون إطلاق لعبة قوية من إصدار روكستار جيمز، وبالتأكيد ليس لديهم أقوى من gta 6 التي ينتظرها الجميع حول العالم منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن الموعد بالتحديد بعد إطلاق العرض الترويجي الأول للعبة في شهر ديسمبر الجاري، كما سيتبع ذلك أيضًا انتشار معلومات أكثر حول قصة اللعبة والشخصيات الجديدة التي سيتم إضافتها وغيرها من المعلومات.