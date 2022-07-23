وداعا للحرج.. فيسبوك يطلق ميزة رائعة للأندرويد والآيفون

يبدو أن تطبيق فيسبوك، بدأ في الاستماع لمطالب المستخدمين في الآونة الأخيرة، حيث سمح مؤخرا باستخدام أكثر من ملف شخصي على فيس بوك، وها هو يستعد لإطلاق ميزة جديدة طالب بها كل المستخدمين دون استثناء.

فيسبوك يطلق ميزة رائعة للآيفون والأندرويد

يعاني معظم مستخدمي تطبيق فيسبوك من مشكلة كبيرة في الصفحة الرئيسية، حيث كان يعتمد فيس بوك على نظام الاقتراحات العشوائية، والتي تتسبب في ظهور منشورات عشوائية لا تهم المستخدم.

وفي الوقت نفسه، يشعر بعض المستخدمين بالحرج مع المقربين منهم، لأن فيسبوك أحيانا يتجاهل منشورات الأصدقاء في الصفحة الرئيسية، وبالتالي لا يرى المستخدم ما قام بنشره كل من العائلة والأصدقاء، ما يجعلهم يظنون إنه قد تجاهل منشوراتهم، وهو أمر محرج لا شك.

ولكن الميزة الجديدة التي سوف يطلقها فيس بوك للأندرويد والأيفون هذا الأسبوع؛ سوف تحل كل هذه المشاكل ولكن كيف؟.

طريقة عمل ميزة فيسبوك الجديدة للأندرويد وللآيفون

ميزة تطبيق فيسبوك الجديدة، تعتمد على عرض كل ما يهم المستخدم، سواء منشورات الأصدقاء أو الصفحات التي يتابعها، في مكان واحد مخصص.

على سبيل المثال، في هواتف الأندرويد سوف تعمل هذه الميزة في أعلى الصفحة الرئيسية (آخر الأخبار).وفي هواتف الآيفون سوف تجد هذه الميزة أسفل الصفحة الرئيسية.

وبعد إطلاق هذه الميزة في الأسبوع الجاري ؛ ستكون المنشورات العشوائية والمقترحة في مكان مخصص بها، ويمكنك تجاهلها بشكل كامل، والذهاب لمنطقة منشورات الأصدقاء والصفحات التي تعجبك مباشرة.