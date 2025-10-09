وداعا للبطء والإعلانات: 4 تطبيقات “وهمية” تسرق بياناتك ويجب إزالتها فورا

العديد من التطبيقات التطبيقات الشائعة التي نستخدمها يومياً، بالرغم من شعبيتها، تشكل خطراً حقيقياً على جهازك. هي لا تكتفي باستهلاك البطارية والمعالج فقط، بل قد تكون بوابات خلفية لسرقة بياناتك الشخصية أو عرض إعلانات مزعجة.

لتوفير عمر البطارية وحماية خصوصيتك، إليك أربعة أنواع من التطبيقات التي يجب عليك حذفها فوراً والبدائل الأفضل لها:

1. تطبيقات تنظيف الهاتف الهاتف وتسريع الذاكرة (RAM Cleaners)

هذه هي التطبيقات الأكثر ضرراً على الإطلاق. تطبيقات “التنظيف” أو “معزز الأداء” تدعي أنها تفرغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو تحذف الملفات غير الضرورية.

لماذا يجب حذفها؟

تستنزف البطارية: هذه التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية لمراقبة الأداء، الأداء، مما يستهلك طاقة البطارية بشكل ثابت.

تضر بالأداء: نظام أندرويد الحديث (منذ إصدار أندرويد 6 وما بعده) مُصمم لإدارة الذاكرة بكفاءة عالية. عندما تجبر هذه التطبيقات النظام على إغلاق العمليات، يقوم أندرويد بإعادة تشغيلها فوراً، مما يخلق حلقة مفرغة تستهلك المعالج وتزيد من البطء.

البديل الأفضل: استخدم وظائف التنظيف المدمجة في نظام التشغيل (مثل ميزة Digital Wellbeing في أندرويد أو مدير الجهاز في هواتف سامسونج).

2. تطبيقات توفير البطارية “الطرف الثالث” (Third-Party Battery Savers)

على غرار غرار تطبيقات التنظيف، تُعد تطبيقات “توفير البطارية” غير ضرورية وذات أثر عكسي.

لماذا يجب حذفها؟

مراقبة زائدة: هذه التطبيقات تحتاج إلى إذن للوصول إلى إلى كل جزء في هاتفك هاتفك (Wi-Fi، البلوتوث، التطبيقات الأخرى) لمراقبتها، وهذا النشاط المستمر يستهلك المزيد من الطاقة والبيانات.

تحتوي على برمجيات ضارة: الكثير من هذه التطبيقات مليئة بالإعلانات المزعجة أو قد تكون واجهة لبرامج تجسس.

البديل الأفضل: استخدم “وضع توفير الطاقة” (Battery Saver Mode) الرسمي المدمج في إعدادات جهازك، فهو فعال وآمن ومُصمَّم من الشركة المصنعة.

3. لوحات المفاتيح غير المعروفة (Third-Party Keyboards)

لوحة المفاتيح هي أهم بوابة لبياناتك، حيث تسجل كل ما تكتبه، من رسائل إلى كلمات مرور.

لماذا يجب حذفها؟

خطر التجسس: العديد من لوحات المفاتيح غير المعروفة تطلب أذونات مفرطة (مثل الوصول إلى جهات الاتصال أو الميكروفون) وتُتهم بـ “تسجيل ضغطات المفاتيح” (Keystroke Logging) وإرسالها وإرسالها إلى خوادم خارجية.

استنزاف البيانات: قد تقوم بتحميل سمات (Themes) وإعلانات في في الخلفية، مما يستهلك باقة الإنترنت.

البديل الأفضل: التزم بلوحات المفاتيح المعروفة والموثوقة والموثوقة مثل Gboard (من جوجل) أو Microsoft SwiftKey، حيث تتمتع بمعايير أمان أعلى.

4. المتصفحات غير المألوفة (Less-Known Browsers)

إلى جانب المتصفحات العملاقة مثل كروم وفايرفوكس، توجد متصفحات بديلة تدعي السرعة أو الخصوصية، لكنها قد تكون خطرة.

لماذا يجب حذفها؟

الثغرات الأمنية: المتصفحات الأقل شهرة قد لا تحصل على تحديثات أمنية دورية وسريعة، مما يجعلها عرضة للاختراق وتسريب بيانات التصفح.

تتبع المستخدم: قد تستخدم هذه المتصفحات تكنولوجيا تتبع معقدة لجمع بياناتك وعرض إعلانات أكثر استهدافاً وإزعاجاً.

البديل الأفضل: استخدم متصفحات قائمة على الأمان الأمان مثل Mozilla Firefox للخصوصية أو Google Chrome للمزامنة الموثوقة. قم بتفعيل “الوضع المبسط (Lite Mode)” فيها لتقليل لتقليل استهلاك البيانات.

خلاصة: إن أفضل طريقة لضمان سلامة هاتفك وبطاريته هي حذف أي تطبيق يعد بوظائف “سحرية” (مثل تسريع الأداء أو تنظيف الذاكرة) والاعتماد على الأدوات والميزات المدمجة في نظام أندرويد نفسه.