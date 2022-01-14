وداعاً واتساب للأبد.. سناب شات يعلن عن ميزاتٍ ثوريةٍ جديدةٍ للإستغناء عن WhatsApp

إسلام عوض

كشفت الشركة الأم لتطبيق سناب شات عن مجموعة من التحديثات التي تجعل المستخدم يستغني عن واتساب، وأشارت شركة SNAP إلى أن التحديثات الجديدة لتطبيق Snapchat قد تجعل مستخدمي WhatsApp يستغنون عنه للأبد، ووفق الصحيفة البريطانية “ذا صن” فإن هذه الميزات الجديدة التي أضافتها شركة سناب لجميع الهواتف الهواتف العاملة بنظام أي أو إس ونظام أدرويد، تهدف إلى تحسين نظام وأسلوب الإتصال المرئي، ليكون أكثر متعة.

وداعاً واتساب للأبد.. سناب شات يعلن عن تحديثاتٍ ثوريةٍ جديدةٍ للإستغناء عن WhatsApp

تحديثات ثورية من سناب شاب لمنافسة واتساب

وكان من ضمن هذه التحديثات التي أطلقها تطبيق Snapchat  هي ميزة تسمى بردود الدردشة، والتي من خلالها يمكن للمستخدم الرد على الرسائل الفردية بالمحادثات الجارية، وكان تطبيق واتساب نهاية العام الماضي أطلق ميزة شبيهة، والتي تتيح للمستخدم الرد برموز تعبيرية على الرسائل الواردة، بل إن WhatsApp طور هذه الميزة بعد إطلاقها، وأصبح المستخدم يصله إشعار حينما يتم التفاعل مع إحدى رسائله.

وداعاً واتساب للأبد.. سناب شات يعلن عن ميزاتٍ ثوريةٍ جديدةٍ للإستغناء عن WhatsApp 1 14/1/2022 - 3:40 م

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كما يمكن لمستخدم سناب شات استخدام ميزة ردود الدردشة بعد النقر بشكل مطول على الرسالة التي يريد الرد عليها كتابياً، ثم ينقر فوق خيار بدء الرد، وهذا هو الفارق بين واتساب وسناب شات، فالردود في واتساب تعبيرية، أما في سناب شات هي ردود نصية.

والميزة الثانية التي أطلقها تطبيق Snapchat هي ميزة رد الفعل بالرموز التعبيرية السبعة المتاحة بالتطبيق، وذلك على غرار ميزة واتساب السابق ذكرها، هذا بالإضافة إلى إطلاق ميزة ثالثة تسمى Poll Stickers، وهي تتعلق باستطلاعات للرأي بين المستخدمين من أجل التعرف على أفكار بعضهم البعض.

وداعاً واتساب للأبد.. سناب شات يعلن عن ميزاتٍ ثوريةٍ جديدةٍ للإستغناء عن WhatsApp 2 14/1/2022 - 3:40 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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