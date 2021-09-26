وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف

بواسطة إسلام عوض

بدايةً من نوفمبر المقبل 2021 سوف يتوقف تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن العمل بشكل نهائي عن بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة، وعليه فلن يستطيع ملايين المستخدمين للهواتف القديمة أندرويد أو آيفون من الوصول إلى حساباتهم عبر تلك الهواتف المذكورة أسفل الخبر.

وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف

خلال أيام وقف تطبيق واتساب على هذه الهواتف

وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف 1 26/9/2021 - 7:10 م

ووصلت أعداد طرازات الهواتف المحمولة التي سيتوقف عليها تطبيق WhatsApp إلى نحو 43 طراز، وتشمل هذه الطرازات الهواتف التي ما زالت تعمل بإصدار 4.0.4 والإصدارات الأقدم، وذلك بالنسبة لهواتف أندرويد، كما سيشمل التوقف أيضاً للهواتف التي تعمل بنظام آي أو إس 9 وما قبله.

وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف 2 26/9/2021 - 7:10 م

وجاءت قائمة هواتف أندرويد التي سيتوقف واتساب عن العمل بها بدايةً من نوفمبر المقبل كالآتي:

Ace 2 Trend Lite
Core Trend II
Galaxy S3 Mi من سامسونج ni F5 II
F7 II L3 II Dual
F5 LG Optimus F7
سوني Xperia هواوي Ascend Mate
هواوي Ascend Mate

اقرأ أيضاً:

أما قائمة هواتف آيفون التي سيتوقف واتس آب عن العمل بها الشهر بعد المقبل فجاءت كما يلي:

iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S
iPhone 5C iPhone SE 6S و6S Plus

وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف 3 26/9/2021 - 7:10 م



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

عرض التعليقات (1)