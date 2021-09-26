وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف

بدايةً من نوفمبر المقبل 2021 سوف يتوقف تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن العمل بشكل نهائي عن بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة، وعليه فلن يستطيع ملايين المستخدمين للهواتف القديمة أندرويد أو آيفون من الوصول إلى حساباتهم عبر تلك الهواتف المذكورة أسفل الخبر.

خلال أيام وقف تطبيق واتساب على هذه الهواتف

ووصلت أعداد طرازات الهواتف المحمولة التي سيتوقف عليها تطبيق WhatsApp إلى نحو 43 طراز، وتشمل هذه الطرازات الهواتف التي ما زالت تعمل بإصدار 4.0.4 والإصدارات الأقدم، وذلك بالنسبة لهواتف أندرويد، كما سيشمل التوقف أيضاً للهواتف التي تعمل بنظام آي أو إس 9 وما قبله.

وجاءت قائمة هواتف أندرويد التي سيتوقف واتساب عن العمل بها بدايةً من نوفمبر المقبل كالآتي:

Ace 2 Trend Lite Core Trend II Galaxy S3 Mi من سامسونج ni F5 II F7 II L3 II Dual F5 LG Optimus F7 سوني Xperia هواوي Ascend Mate هواوي Ascend Mate

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أما قائمة هواتف آيفون التي سيتوقف واتس آب عن العمل بها الشهر بعد المقبل فجاءت كما يلي: