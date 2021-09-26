وداعاً واتساب للأبد..خلال أيام وقف تطبيق WhatsApp نهائياً على هذه الهواتف
بدايةً من نوفمبر المقبل 2021 سوف يتوقف تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن العمل بشكل نهائي عن بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل القديمة، وعليه فلن يستطيع ملايين المستخدمين للهواتف القديمة أندرويد أو آيفون من الوصول إلى حساباتهم عبر تلك الهواتف المذكورة أسفل الخبر.
خلال أيام وقف تطبيق واتساب على هذه الهواتف
ووصلت أعداد طرازات الهواتف المحمولة التي سيتوقف عليها تطبيق WhatsApp إلى نحو 43 طراز، وتشمل هذه الطرازات الهواتف التي ما زالت تعمل بإصدار 4.0.4 والإصدارات الأقدم، وذلك بالنسبة لهواتف أندرويد، كما سيشمل التوقف أيضاً للهواتف التي تعمل بنظام آي أو إس 9 وما قبله.
وجاءت قائمة هواتف أندرويد التي سيتوقف واتساب عن العمل بها بدايةً من نوفمبر المقبل كالآتي:
|Ace 2
|Trend Lite
|Core
|Trend II
|Galaxy S3 Mi من سامسونج ni
|F5 II
|F7 II
|L3 II Dual
|F5
|LG Optimus F7
|سوني Xperia
|هواوي Ascend Mate
|هواوي
|Ascend Mate
اقرأ أيضاً:
- رسمياً.. جوجل تحظر Gmail وYouTube وDrive على ملايين المستخدمين بدايةً من الغد
- مايكروسوفت تطلق هاتفها Surface Duo 2 الخارق قاتل ومنافس هواتف سامسونج
- أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك
- أخيراً.. العملاق الكوري سامسونج تطلق Galaxy F42 5G هاتف ببطارية ضخمة
- هواوي عملاق الهواتف الصينية تُحدث طفرة وثورة حقيقية في شحن الهواتف
أما قائمة هواتف آيفون التي سيتوقف واتس آب عن العمل بها الشهر بعد المقبل فجاءت كما يلي:
|iPhone 4S
|iPhone 5
|iPhone 5S
|iPhone 5C
|iPhone SE
|6S و6S Plus