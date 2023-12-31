واتساب يحصل على ثلاث ميزات خرافية خلال 2023 لتحسين تجربة المستخدمين والتسهيل عليهم والحفاظ على خصوصياتهم

بين الحين والآخر يقوم تطبيق المراسلات الفورية واتساب بالإعلان عن بعض مزاياه التي تلبي رغبات مستخدميه، وتجعله في صدارة التطبيقات الأخرى المنافسة، وخلال عام 2023 أطلق الواتساب العديد من المزايا والتحديثات، والتي كان منها على سبيل المثال لا الحصر، السماح بتحرير الرسائل وتعديلها بعد إرسالها، ومنها أيضاً ثلاث تحديثات أخرى نبرزها لمتابعينا في موقع نجوم مصرية فيما يلي.

وداعاً للمتطفلين| الآن واتساب يحصل على ثلاث ميزات خرافية لتحسين تجربة المستخدم والتسهيل عليهم والحفاظ على خصوصياتهم

ميزات واتساب التي حصل عليها مؤخراً

الميزة الأولى تتمثل في مشاركة الشاشة، فحينما تريد تعليم أحد الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة شيئاً ما، فلا داعي لعناء الشرح عن طريق الكتابة أو غير ذلك، لأنك بعد هذه الميزة تستطيع أن تشارك الشاشة في واتساب وإظهار ما يمكن إظهاره، ويظهر للمستخدمين رمز مشاركة الشاشة بمحادثات الفيديو في الجزء الأسفل.

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الميزة الثانية التي أطلقها تطبيق واتساب، هي ميزة مشاركة الصور والفيديوهات بجودة عالية دون التقليل من جودتها الكاملة، وسيتم إرسالها بشكل أسرع وأفضل من الماضي، وأضاف الواتساب زراً جديداً خاص بهذه الميزة للتمكن من إرسال صور وفيديوهات HD، وتحسين جودة الوسائط منخفضة الجودة، ولاستخدام هذه الميزة ابحث عن زر HD بالجزء العلوي في القائمة.

أما الميزة الثالثة التي أطلقها واتساب مؤخراً فتتمثل في الحفاظ على خصوصية المستخدمين، من خلال إتاحة قفل دردشة ما برقم سري خاص بها، ولتشغيل هذه الميزة قم باتباع الخطوات التالي ذكرها.