وداعاً للكتابة وتضييع الوقت.. ميزة واتساب الرائعة لإرسال رسالة دون كتابة وخلال ثواني

يعد تطبيق واتساب للمراسلات الفورية من أكثر التطبيقات شعبية حول العالم، ويستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وذلك نظراً للميزات الكثيرة المتواجدة به، بل إنه يحاول أن يكسب ثقة المزيد من المستخدمين بإضافة خاصيات وميزات جديدة وبشكل مستمر.

ميزة واتساب لإرسال رسالة دون كتابة وخلال ثواني

وكانت آخر الميزات التي طرحها واتس آب في الرابع من أغسطس الجاري، هي ميزة المشاهدة لمرة واحدة، وتتلخص تلك الميزة في اختفاء الصور أو الفيديوهات التي يتم إرسالها بين المستخدمين بعد مشاهدتها مرة واحدة فقط من الشخص الذي تم إرسال الوسائط إليه، وبعدها تختفي تماماً ولا يمكن الوصول إليها مرة أخرى.

ويوجد في واتساب ميزة رائعة، توفيراً للوقت والجهد، وهذه الميزة يمكن للمستخدم من خلالها إرسال الرسالة دون أن تستعمل لوحة المفاتيح أو تجهد نفسك في الكتابة، وهناك طريقتان لاستخدام هذه الميزة، إحداهما تكون عبر مساعد جوجل، ولكنها معقدة إلى حد ما، ولكن الطريقة الأيسر هي الطريقة التي تأتي خطواتها كما يلي.

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خطوات إرسال رسالة واتساب مكتوبة دون أن تكتب

1- فتح تطبيق واتس آب.

2- يوجد ميكروفون أسفل الميكروفون الأساسي كما هو موضح بالصورة.

3- قم بالتحدث بالرسالة التي تريد إرسالها.

4- سيتم تحويل كلامك إلى رسالة مكتوبة.

5- اضغط على إرسال، وبهذا تم إرسال رسالتك.