وداعاً للفوضى.. واتساب يُطلق ميزات جديدة لتنظيم النصوص وجعل رسائلك أكثر ذكاءً وفعالية

هل تشعر بالملل من كتابة رسائل واتساب الطويلة وغير المنظمة؟ هل تتمنى وجود طريقة لتسليط الضوء على معلومات مهمة أو تقسيم قوائم التسوق والتعليمات بطريقة واضحة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلدينا أخبار سارة لك! أضاف تطبيق واتساب للتو أربعة خيارات جديدة رائعة لتنسيق النصوص، مما يجعل التواصل مع الأصدقاء والعائلة أكثر سهولة وفعالية.

هذه الميزات الجديدة التي طال انتظارها متاحة الآن على جميع منصات واتساب بما في ذلك أندرويد وiOS والويب وماك، ويمكنك حتى استخدامها في قنوات واتساب، بالإضافة إلى خيارات التنسيق الأساسية مثل التغليظ والمائل والشطب والخط الأحادي التي كانت متاحة بالفعل لجميع مستخدمي واتساب.

يمكنك الآن إنشاء:

قوائم منقوطة: كما يوحي الاسم، يمكنك الآن إضافة علامات نقطية لرسائلك لتقسيم المعلومات في أشياء مثل قوائم التسوق، ببساطة ضع رمز “-” في بداية النص، متبوعًا بمسافة.

قوائم رقمية: تنسيق آخر للقوائم ولكنه مرقّم، مفيد لكتابة أشياء بترتيب محدد مثل التعليمات، لاستخدام هذا التنسيق، أضف رقمًا واحدًا أو رقمين، يتبعهما نقطة ومسافة كاملة على سبيل المثال، “1. “.

اقتباس فقرة: يمكن للمستخدمين اقتباس نص لتسليط الضوء عليه وإبرازّه في الرسائل الطويلة، اكتب رمز “>” متبوعًا بمسافة قبل النص الذي ترغب في تمييزه لاستخدام هذا التنسيق.

رموز برمجية داخلية: تنسيق مفيد للمبرمجين ولكن أيضًا طريقة جيدة لتسليط الضوء على معلومات معينة في نصك، يحتاج المستخدمون إلى تغليف النص الخاص بهم برمز `-` لاستخدام هذا التنسيق.

مع إضافة هذه الميزات الجديدة، أصبح واتساب منصة أكثر قوة ومرونة للتواصل اليومي، استفد منها لتحسين تنظيم رسائلك وجعل محادثاتك أكثر وضوحًا وتفاعلية.

