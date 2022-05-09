وداعاً لكلمات المرور.. عمالقة التكنوجيا آبل ومايكروسوفت وجوجل يضعون حلاً نهائياً وسحرياً لتسجيل الدخول بدون كلمات المرور

تعد كلمات المرور أحد المشاكل الأساسية التي يواجهها مستخدمو الإنترنت في العالم، ففي بعض الأحيان يتم نسيانها، وأحياناً أخرى يتم اختراقها، ويواجه المستخدمون صعوبات في الدخول لمنصات أجهزتهم المحمولة وأجهزة سطح المكتب وكذلك المتصفحات التي يتحكمون بها.

وداعاً لمشاكل كلمات المرور

ومن هنا أعلنت عمالقة التكنولوجيا آبل ومايكروسوفت وجوجل عن حل نهائي لمشاكل كلمات المرور، ويتلخص هذا الحل في تسجيل الدخول عبر المنصات الإلكترونية بدون كلمات مرور، وجاء هذا الإعلان من شركات التكنولوجيا العالمية يوم الخامس من مايو الجاري تزامناً مع اليوم العالمي لكلمة المرور.

وقال “كيرت نايت” مدير منتجات التسويق في شركة آبل الأمريكية أن الدخول عبر الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس أو نظام الأندرويد والمتصفحات سواء أكان جوجل كروم أو إيدج أو Safari أو سطح المكتب macOS وWindows سيكون عن طريق المصادقة، وأكد نايت أنهم يعملون على إنشاء طرق لتسجيل الدخول تكون أكثر أماناً وتوفر أعلى درجات الحماية للمستخدمين، وفي نفس الوقت تقضي على نقاط الضعف في كلمات المرور، مؤكداً أن هذا الأمر يهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين.

كيف سيتم الدخول على المنصات بدون كلمات مرور

كما ستكون عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور مشروطة بجهاز محمول مادي، حيث سيتم اختيار هواتف المستخدمين كجهاز رئيسي للمصادقة للدخول على مواقع الويب والتطبيقات وكذلك الخدمات الرقمية الأخرى، وذلك حسبما أشارت جوجل بمنشور نشرته على مدونتها نهاية الأسبوع الماضي.

موعد إتاحة النظام الجديد للتسجيل بدون كلمات مرور

وبالنسبة إلى الهاتف الذي يعمل كجهاز مصادقة للدخول على المنصات الإلكترونية، سيكون إلغاء القفل فيه بأي شئ يتم تعينية مثل رسم نمط أو رمز PIN أو البصمة، وذلك كافياً للدخول لخدمات الويب دون الحاجة إلى إدخال كلمات مرور يسهل اختراقها أو نسيانها، وأوضحت كل من جوجل وأبل ومايكروسوفت أن هذا النظام من المتوقع أن يصبح متاحاً خلال العام المقبل.

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