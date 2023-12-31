وداعاً لرقم الهاتف| واتساب WhatsApp يختبر ميزة إسم المستخدم بدلاً من أرقام الهواتف للحفاظ على خصوصية المستخدمين

يقوم تطبيق المراسلات الفورية واتساب باختبار ميزة جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، فقد يرغب بعض المستخدمين في التحدث مع مستخدم آخر ولا يريد أن يعرف رقم هاتفه، لذلك قام WhatsApp باختبار ميزة إسم المستخدم بإصدار الويب الذي يعمل بأي متصفح عبر أجهزة الحاسوب، وكان الواتساب قد بدأ باختبار هذه الميزة للأجهزة المحمولة في شهر مايو الماضي.

ميزة واتساب الجديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين

وتتيح ميزة واتساب المختبرة إنشاء معرّف مميز “إسم المستخدم” لكل حساب على التطبيق، وذلك دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، حيث ستحل أسماء المستخدمين المميزة محل أرقام الهواتف، وتضيف هذه الميزة طبقة جديدة من الخصوصية، حيث سيتح هذا التحديث للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى الكشف عن أرقام هواتفهم، وذلك لأن الإسم سيُغني عن رقم الهاتف.

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وستكون ميزة إسم المستخدم في واتساب مفيدة للمستخدمين الذين لا يريدون الإفصاح عن معلومات الإتصال الخاصة بهم، كما أن إسم المستخدم سيكون اختيارياً، ويعطي واتساب الحرية الكاملة في استخدام هذه الميزة أو عدم استخدامها، وفي حالة استخدام ميزة إسم المستخدم، ففي أي وقت يمكن إلغاؤها، كما سيتيح واتساب خيارات للبحث عن الآخرين بواسطة إسم المستخدم أو رقم الهاتف.

كما يختبر WhatsApp الآن ميزة أخرى تدعم أمان وخصوصية المستخدمين، وأطلق الواتساب على هذه الميزة التي ما زالت قيد التجربة إسم”الملف الشخصي البديل”، والذي من خلاله يمكن إخفاء المعلومات الشخصية عن الغرباء، عن طريق السماح بإنشاء صورة وإسم مختلفين، ويكونان ظاهرين لجهات الإتصال التي ليس لها صلاحية بالإطلاع على الملف الشخصي الأساسي.