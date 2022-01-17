وداعاً لإزعاج رسائل البريد الإلكتروني Gmail وطريقة حظر شخص من مراسلتك عبر جيميل

توجد بعض الحسابات التي ترسل إليك العديد من رسائل البريد الإلكتروني Gmail، وأحياناً تكون هذه الرسائل مزعجة لكثرتها واستمرارها بشكل قد يثير الإشمئزاز، ولذلك وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع نجوم مصرية كيفية حظر البريد الإلكتروني المزعج الذي يصلك منه رسائل كثيرة أو رسائل لا قيمة لها، وبعد أن تقوم بحظر هذا البريد الإلكتروني سيتم حذف جميع الرسائل التي تتلقاها من هذا البريد بشكل تلقائي.

كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني Gmail من شخص ما

لذلك إذا كنت لا تريد أن تستقبل رسائل بريد إلكتروني من شخص بعينة أو لا تريد أ تسمع منه فعليك باتباع الخطوات التالية.

أولاً| فتح رسالة من البريد الإلكتروني Gmail من الشخص الذي تريد حظره.

ثانياً| الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة.

ثالثاً| اختيار حظر.

أما إذا كانت الرسائل التي تصلك عبر البريد الإلكتروني جيميل عن طريق اشتراك ما، فعليك بالضغط على أي رسالة ثم الضغط على النقاط الثلاثة ثم اختار إلغاء الإشتراك

كيفية إلغاء حظر شخص أو حساب عبر Gmail

ادخل على جيميل من الويب.

اضغط فوق رمز الترس.

اختار عرض كل الإعدادات.

الضغط على العناوين المحظورة.

اختيار العنوان الذي تريد إلغاء حظره.

اضغط على إلغاء الحظر.

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