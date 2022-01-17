وداعاً لإزعاج رسائل البريد الإلكتروني Gmail وطريقة حظر شخص من مراسلتك عبر جيميل

إسلام عوض

توجد بعض الحسابات التي ترسل إليك العديد من رسائل البريد الإلكتروني Gmail، وأحياناً تكون هذه الرسائل مزعجة لكثرتها واستمرارها بشكل قد يثير الإشمئزاز، ولذلك وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع نجوم مصرية كيفية حظر البريد الإلكتروني المزعج الذي يصلك منه رسائل كثيرة أو رسائل لا قيمة لها، وبعد أن تقوم بحظر هذا البريد الإلكتروني سيتم حذف جميع الرسائل التي تتلقاها من هذا البريد بشكل تلقائي.

وداعاً لإزعاج رسائل البريد الإلكتروني Gmail وطريقة حظر شخص من مراسلتك عبر جيميل

كيفية حظر رسائل البريد الإلكتروني Gmail من شخص ما

لذلك إذا كنت لا تريد أن تستقبل رسائل بريد إلكتروني من شخص بعينة أو لا تريد أ تسمع منه فعليك باتباع الخطوات التالية.

وداعاً لإزعاج رسائل البريد الإلكتروني Gmail وطريقة حظر شخص من مراسلتك عبر جيميل 1 17/1/2022 - 12:12 م

مقالات ذات صلة:

بالفيديو أسهل طريقة لإرسال رسالة Gmail لمجموعة أفراد في نفس الوقت

خبراء الأمن الإلكتروني يوجهون تحذيراً هاماً لمستخدمي Gmail و Outlook

أولاً| فتح رسالة من البريد الإلكتروني Gmail من الشخص الذي تريد حظره.
ثانياً| الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة.
ثالثاً| اختيار حظر.

أما إذا كانت الرسائل التي تصلك عبر البريد الإلكتروني جيميل عن طريق اشتراك ما، فعليك بالضغط على أي رسالة ثم الضغط على النقاط الثلاثة ثم اختار إلغاء الإشتراك

كيفية إلغاء حظر شخص أو حساب عبر Gmail

وداعاً لإزعاج رسائل البريد الإلكتروني Gmail وطريقة حظر شخص من مراسلتك عبر جيميل 2 17/1/2022 - 12:12 م

  • ادخل على جيميل من الويب.
  • اضغط فوق رمز الترس.
  • اختار عرض كل الإعدادات.
  • الضغط على العناوين المحظورة.
  • اختيار العنوان الذي تريد إلغاء حظره.
  • اضغط على إلغاء الحظر.

قد يهمك أيضاً:

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.