وحش موتورولا الأنيق Motorola Moto G82 منافس هواتف سامسونج وشاومي وبمواصفات ممتازة وسعر منافس

يعد هاتف موتورولا الذي أطلق مؤخراً والمعروف باسم Motorola Moto G82، من بين أبرز هواتف الأندرويد التي جاءت بمواصفات ممتازة وأسعار مقبولة، كما أن هذا الهاتف يمتاز بأناقته وقوة هيكله، وهو من الهواتف المنافسة لهواتف كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مثل سامسونج وأوبو وشاومي وغيرهم.

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G82

كما جاء هاتف Motorola Moto G82 بهيكل قوي ومضاد للماء والغبار، هذا بالإضافة إلى تصميمه المتميز والأنيق، ويزن الهاتف نحو 173 جرام، وجاء بأبعاد 160.9/74.5/8 ملم، وفيما يلي ننشر أبرز مواصفات هاتف موتورولا جي 82، والتي جاءت وفق ما يلي.

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الشاشة جاءت من نوع AMOLED مقاس الشاشة 6.6 بوصة التردد 120 هرتز دقة العرض 2400/1080 بيكسل السطوع 402 شمعة تقريباً المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 695 5G معالج الرسوميات Adreno 619

مواصفات أخرى لهاتف Motorola Moto G82