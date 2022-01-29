وحش الهواتف من شاومي Xiaomi 12 بمواصفات قياسية وسعر خيالي
تستكمل شركة شاومي Xiaomi إطلاق أقوي هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Xiaomi 12 الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يتميز بشاشة كبيرة حيث يصل حجمها 6.28 بوصة يصل دقتها 1080×2400 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، حيث يصل وزن الهاتف 179 جرام، الهاتف مزود بشريحتين اتصال تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Xiaomi 12
مقالات ذات صلة:
|التصميم والأبعاد
|
|الشاشة
|
|النظام
|
|المعالج
|
|البطارية
|
|الذاكرة
|
|الإتصالات
|
|المستشعرات
|
مميزات كاميرا هاتف Xiaomi 12
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
عيوب هاتف Xiaomi 12
- الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
- لا يدعم الراديو.
- غير مزود بمنفذ 3.5mm.
محتوى علبة هاتف Xiaomi 12
- جهاز Xiaomi 12.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- كابل USB.
- شاحن سريع بقوة 67 واط.
سعر هاتف Xiaomi 12
|سعره عالميًا
|580 دولار أمريكي.
|ما يعادل في مصر
|9100 جنيه مصري.
|في دولة المغرب
|5300 درهم.
|داخل المملكة العربية السعودية
|2170 ريال سعودي.