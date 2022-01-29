وحش الهواتف من شاومي Xiaomi 12 بمواصفات قياسية وسعر خيالي

برديس المتولي

تستكمل شركة شاومي Xiaomi إطلاق أقوي هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Xiaomi 12 الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل، الهاتف يتميز بشاشة كبيرة حيث يصل حجمها 6.28 بوصة يصل دقتها 1080×2400 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، حيث يصل وزن الهاتف 179 جرام، الهاتف مزود بشريحتين اتصال تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

وحش الهواتف من شاومي Xiaomi 12 بمواصفات قياسية وسعر خيالي 7 29/1/2022 - 7:18 ص

مواصفات هاتف Xiaomi 12

هاتف Xiaomi 12
هاتف Xiaomi 12

وحش الهواتف من شاومي Xiaomi 12 بمواصفات قياسية وسعر خيالي 1 29/1/2022 - 7:18 ص وحش الهواتف من شاومي Xiaomi 12 بمواصفات قياسية وسعر خيالي 2 29/1/2022 - 7:18 ص

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هاتف Xiaomi 12
هاتف Xiaomi 12
التصميم والأبعاد 
  • وزن الهاتف 179 جرام.
  • طول الهاتف 152.7 مم، عرض 69.9 مم، سمك 8.2 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الوردي، الأخضر.
الشاشة 
  • من نوع OLED.
  • يصل حجمها 6.28 بوصة.
  • دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.
  • بمعدل تحديث 120 هرتز.
النظام 
  • نظام التشغيل الأندرويد 12.
المعالج 
  • من نوع Snapdragon 8 Gen 1.
  • معالج رسوم Adreno 730.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم بو.
  • يصل حجمها 4500 مللي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
الذاكرة 
  • الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.
  • الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8، 12 جيجا رام.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال، يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.
  • يدعم البلوتوث.
  • الواي فاي.
  • Wi-Fi Direct.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • GPS.
  • تقنية NFC.
المستشعرات 
  • الجيروسكوب.
  • التسارع.
  • التقارب.
  • البصمة.
  • البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Xiaomi 12

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الكاميرا الخلفية 
  • يضم 3 كاميرا دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.
  • دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بزواية واسعة بفتحة عدسة بحجم F/2.4.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 يدعم
  • تقنية الماكرو.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.
  • بفلاش ليد ثنائي.
الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.
  • دقة الفيديو 1080P FHD.
  • تدعم تقنية التصوير البطئ.

عيوب هاتف Xiaomi 12

  • الهاتف غير مقاوم للغبار والماء.
  • لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
  • لا يدعم الراديو.
  • غير مزود بمنفذ 3.5mm.

محتوى علبة هاتف Xiaomi 12

هاتف Xiaomi 12
هاتف Xiaomi 12
  • جهاز Xiaomi 12.
  • جراب للحماية.
  • دبوس إخراج شريحة الإتصال.
  • كابل USB.
  • شاحن سريع بقوة 67 واط.

سعر هاتف Xiaomi 12

هاتف Xiaomi 12
هاتف Xiaomi 12
سعره عالميًا  580 دولار أمريكي.
ما يعادل في مصر 9100 جنيه مصري.
في دولة المغرب 5300 درهم.
داخل المملكة العربية السعودية  2170 ريال سعودي.
ر
Avatar of برديس المتولي
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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