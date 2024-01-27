وحش التصوير| مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus المنافس الأقوى لهواتف سامسونج وهواوي

كشفت العديد من التسريبات عن قيام ريلمي بطرح هاتفها Realme 12 Pro Plus قريباً وقبل نهاية الشهر الجاري، وسوف يكون هذا الهاتف من أقوى الهواتف المنافسة لهواتف الوحش الكوري سامسونج، ويبدو أن عام 2024 سيكون عام الهواتف الذكية والمنافسة بين شركات التكنولوجيا، وبدأت هذه المنافسة بين سامسونج وأبل، بعد إطلاق الأولى لسلسلة جلاكسي إس 24 والمزودة بتقنيات ومواصفات ما زالت أبل تفتقدها حتى الآن.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

وفيما يلي ننشر لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus والتي جاءت وفق ما يلي.

التصميم مميز الهيكل مصنوع من أجود الأنواع أبعاد الهاتف 161.5/74/8.8 ملم وزن الهاتف 190 جرام الشاشة AMOLED مقياس الشاشة 6.7 بوصة دقة العرض 2412/1080 بيكسل الشاشة تدعم تقنيات +HDR10 التردد 120 هرتز نسبة السطوع 394 شمعة| م تقريباً

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المعالج والذواكر ونظام التشغيل

نوع المعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2.

معالج رسوميات Adreno 710.

رام 16 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية بعدة خيارات وتصل إلى 1 تيرا بايت.

نظام التشغيل Realme UI 5.0.

واجهات Realme UI 5.0.

الكاميرات

الكاميرات الخلفية ثلاثية.

دقة الكاميرا الأساسية 65 ميجا بيكسل.

الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 50+ 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما سيأتي هاتف Realme 12 Pro Plus ببطارية 5000 مللي أمبير، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، مع دعمها للشحن السريع الذي تبلغ قوته 100 وات، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف رسمياً يوم 28 يناير الجاري.