وحش التصوير من انفينيكس Infinix Note 12 VIP بكاميرا خلفية خرافية وشاشة شديدة الوضوح تعرف على السعر والمواصفات
أعلنت شركة انفينيكس Infinix عن مواصفات أحدث هواتفها لهذا العام 2022 هاتف Infinix Note 12 VIP الجديد، حيث يضم الهاتف مواصفات جبارة، يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة من نوع AMOLED شديدة الوضوح يصل دقتها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
مواصفات هاتف Infinix Note 12 VIP
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Infinix Note 12 VIP
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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سعر هاتف Infinix Note 12 VIP
لقد أعلنت الشركة موعد أطلاق هاتف Infinix Note 12 VIP في الأسواق شهر يونيو 2022، سعر الهاتف هو:
- سعر الهاتف عالميًا 300 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 5400 جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية 1100 ريال سعودي.