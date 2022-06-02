وحش التصوير من انفينيكس Infinix Note 12 VIP بكاميرا خلفية خرافية وشاشة شديدة الوضوح تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة انفينيكس Infinix عن مواصفات أحدث هواتفها لهذا العام 2022 هاتف Infinix Note 12 VIP الجديد، حيث يضم الهاتف مواصفات جبارة، يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل، دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز بشاشة كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة من نوع AMOLED شديدة الوضوح يصل دقتها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات هاتف Infinix Note 12 VIP

التصميم والأبعاد التصميم الخارجي للهاتف يتميز بالاناقة والبساطة.

مصنوع من من الأمام ومن الخلف من الزجاج، بإطار من البلاستيك.

وزن الهاتف 199 جرام.

طوله 163.5 مم، عرض 76.7 مم، سمك 7.9 مم.

الهاتف متوفر باللون الفضي، الرمادي. الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 700 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Mediatek MT6781 Helio G96.

معالج رسوم من نوع Mali-G57 MC2.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 4، 8 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 4500 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 17 دقيقة.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.

تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

تقنية NFC.

GPS.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct. المستشعرات التسارع.

البوصلة.

الدروان.

التقارب.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Infinix Note 12 VIP

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9 بزاوية عريضة.

بفلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P FHD. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة السرعة.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية التصوير العميق.

فلاش ليد رباعي.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P FHD.

سعر هاتف Infinix Note 12 VIP

لقد أعلنت الشركة موعد أطلاق هاتف Infinix Note 12 VIP في الأسواق شهر يونيو 2022، سعر الهاتف هو: