” واي 55 ” مواصفات ومميزات وعيوب و سعر هاتف Vivo الجديد 2022

نعيم الشامي
أعلنت شركة فيفو عن هاتف Vivo الجديد Vivo Y55 5G خلال شهر يناير الجاري ويبلغ سعر هاتف Vivo الجديد 2022 في السعودية 1080 ريال سعودي وسيكون الهاتف متاحا بالألوان الأسود و الأزرق بدرجات مختلفة ويأتي هاتف Vivo الجديد بطول 164 مم وعرض 75.9 مم وسمك 8.3 مم ويبلغ وزنه 187 غرام، ولكن الإطار الجانبي وظهر الهاتف مصنوعان من البلاستيك فيما لو تمت صناعتهما من الألمنيوم كان أفضل ويدعم هاتف Vivo الجديد شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس وبسرعات مختلفة كما تم تزويد الهاتف بــ منافذ لشريحتي اتصال من نوع نانوسيم بالإضافة إلى ذاكرة تخزين خارجية SD.
هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55
هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55

مميزات هاتف Vivo الجديد واي 55

سعر هاتف Vivo الجديد 2022
هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55
  • يدعم هاتف Vivo الجديد مستشعر ات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.
  • تبلغ سرعة الانترنت في شبكة 2.7 5G جيجابايت، وفي شبكة 800 4G ميجابايت، وفي شبكة 3G تبلغ 42 ميجابايت.
  • الشاشة تدعم عددا إضافيا من المزايا مثل حماية العين و16 مليون لون وأخيرا الوضع الليلي.
  • يأتي المعالج في هاتف Vivo الجديد بسرعة ثماني النواة ويتوزع بين ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز.

    سعر هاتف Vivo الجديد 2022
    هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55
  • يدعم يدعم هاتف Vivo الجديد الشحن السريع بقدرة 18 واط وسعة البطارية في الهاتف تبلغ 5000 واط.
  • مزايا الكاميرات الخلفية: العنوان الجغرافي والتصوير الليلي، والتقريب الرقمي ، والتركيز باللمس والبانوراما، توازن اللون الأبيض والأسود، التشغيل السريع.
  • تبلغ دقة تصوير الفيديو 1080P FHD مع ميزة التثبيت الرقمي بالإضافة إلى تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
  • تاتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وتأتي العدسة بحجم F/2.0.
سعر هاتف Vivo الجديد 2022
سعر هاتف Vivo الجديد 2022

شاشة هاتف Vivo الجديد 2022 ” واي 55 “
نوعها IPS LCD
حجمها 6.58 انش
دقتها 2408×1080 بكسل
كثافة البيكسلات فيها 400 بكسل في كل إنش
أبعادها 20:9

 معالج ومعدات هاتف Vivo الجديد 2022 ” واي 55 “
نوعه MediaTek Dimensity 700
المعمارية 7 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G57
الرامات 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 GB
الذاكرة الخارجية  يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11

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عيوب هاتف Vivo الجديد 2022 ” واي 55 “

  1. الهاتف لا يدعم ميزة تصوير الفيديوهات بـ بدقة 4K.
  2. شاشة الهاتف لا تدعم معدل تحديث 120 هرتز أو 90 هرتز

كاميرات هاتف Vivo الجديد 2022 ” واي 55 “
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MP
الكاميرا (2) 2 MP
الكاميرا (3) 2 MP
الكاميرا الأمامية 8 MP

بطارية هاتف Vivo الجديد 2022 ” واي 55 “
الشحن السريع مدعوم بقوة 18 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55

يمكننا القول أن الهاتف يُعطي قيمة مقابل سعره نوعاً ما حيث بلغ سعر هاتف Vivo الجديد 2022 في مصر 4500 جنيه وفي السعودية 1080 ريال وفي المغرب 2600 درهم وفي الجزائر 40400 دينار فيما بلغ سعر هاتف فيفو واي 55 عالمياً 290 دولار.

سعر هاتف Vivo الجديد 2022
هاتف Vivo الجديد 2022 واي 55
سعر هاتف Vivo الجديد 2022
سعر هاتف Vivo الجديد 2022
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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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