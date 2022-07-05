وان بلس راجعة للمنافسة.. سعر ومواصفات هاتف Nord N20

قامت شركة “وان بلس” بالإعلان عن إطلاقها هاتف جديد يسمى وان بلس “Nord N20” وينتمي للفئة المتوسطة، وقد ذكرت مواصفات رائعة للهاتف منها أنه يعمل بأقوى معالج، ولهذا سوف نوضح مواصفات وسعر الهاتف في السطور التالية.

مواصفات هاتف Nord N20

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج Snapdragon 695، المطور من كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر.

يأتي الهاتف مقترنُا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا رام متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ذكرت شركة “وان بلس” أنها سوف تقوم بترقية الهاتف لنظام التشغيل Android 12.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منه تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ويعمل هاتف Nord N20، بواجهة المستخدم OxygenOS 11، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

يتميز الهاتف بشاشة تبلغ مساحتها حوالي 6.43 بوصة من نوع اموليد بدقة 2400*1080 بكسل، يأتي الهاتف ببطارية تصل قدرتها تصل إلى 5000 ملي أمبير.

يتوفر الهاتف بألوان العدة هم أزرق وأرجواني وأسود.

سعر هاتف Nord N20

بالنسبة لسعر هاتف وان بلس “Nord N20”، فهو متوفر للبيع مقابل حوالي 299 دولارا أي ما يقارب 5600 جنيه مصري.