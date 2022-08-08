وان بلس تفاجئ الجميع بأرخص هواتفها الجديدة Oneplus Nord N20 SE ببطارية ضخمة و إمكانيات جبارة
شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة Oneplus Nord N20 SE التي من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري حيث يصل وزنه 187 جرام، ويضم مواصفات القياسية مقارنة مع سعره الاقتصادي فهو موجه للفئات المتوسطة، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.
مواصفات هاتف Oneplus Nord N20 SE
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Oneplus Nord N20 SE
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Oneplus Nord N20 SE
- الهاتف لا يدعم الراديو.
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- غير مقاوم للغبار والماء.
سعر هاتف Oneplus Nord N20 SE
من المفترض أن يتم إطلاق هاتف Oneplus Nord N20 SE في 9 أغسطس 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 180 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 3500 جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية 620 ريال سعودي.