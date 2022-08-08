وان بلس تفاجئ الجميع بأرخص هواتفها الجديدة Oneplus Nord N20 SE ببطارية ضخمة و إمكانيات جبارة

شركة وان بلس OnePlus تعلن عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية الجديدة Oneplus Nord N20 SE التي من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري حيث يصل وزنه 187 جرام، ويضم مواصفات القياسية مقارنة مع سعره الاقتصادي فهو موجه للفئات المتوسطة، الهاتف يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.

مواصفات هاتف Oneplus Nord N20 SE

التصميم والأبعاد وزن الهاتف 187 جرام.

طوله 163.7 مم، عرض 75 مم، سمك 8 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.65 بوصة.

دقة الشاشة 1600×720 بكسل.

بمعدل تحديث 60 هرتز.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12.

واجهة المستخدم OxygenOS 12.1. المعالج نظام المعالجة من نوع MediaTek Helio G35 SoC.

البطارية يضم الهاتف بطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 64 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع نانو سيم.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Oneplus Nord N20 SE

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف كاميرا مزدوجة دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.

يدعم تقنية HDR, بانوراما.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Oneplus Nord N20 SE

الهاتف لا يدعم الراديو.

كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

غير مقاوم للغبار والماء.

سعر هاتف Oneplus Nord N20 SE

من المفترض أن يتم إطلاق هاتف Oneplus Nord N20 SE في 9 أغسطس 2022 بالأسعار التالية: