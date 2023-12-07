وان بلس تطلق رسمياً هاتفها الأسطوري OnePlus 12 بتقنيات ومواصفات فائقة مما يجعلة تحفة هواتف الأندرويد
تزامناً مع الذكرى العاشرة للشركة، قامت شركة وان بلس بإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 12 في الصين، وقامت الشركة بتزويدة بمواصفات عصرية وعالمية، مما يجعله أسرع هواتف الأندرويد، ويصلح الهاتف لأن يدخل في سباق 2024 مع شركات الهواتف الذكية الأخرى، حيث يتميز الهاتف بروعة التصميم ودقة الإمكانيات، وتم إطلاق الهاتف في الصين أولاً، على أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.
إطلاق هاتف OnePlus 12 بمواصفات رائعة
وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم أبرز مميزات ومواصفات هاتف OnePlus 12، والتي جاءت على النحو التالي.
|الشاشة من نوع
|LTPO AMOLED
|مقياس الشاشة
|6.82 بوصة
|الدقة
|1440 × 3168 بيكسل
|معدل التحديث
|من 1-120 هرتز
|سطوع الشاشة
|4500 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، و1600 شمعة في الاستخدام العادي
|تدعم ميزة
|PWM بمعدل 2160 هرتز وتصفية الضوء الأزرق الضار
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كاميرات هاتف OnePlus 12
- المستشعر الأساسي من سوني Lytia 808 ثنائي الطبقة.
- دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل.
- كاميرا تقريب بدقة 64 ميجا بيكسل وتقريب بصري 3x، وتكبير يصل لـ 6x.
- الكاميرا الثالثة فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر IMX581.
العتاد الداخلي لهاتف OnePlus 12
- المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع Snapdragon 8 Gen 3.
- الرام 24 جيجا بايت.
- مساحة تخزين داخلية تصل لـ1 تيرا بايت.
- نظام التشغيل أندرويد 14.
- واجهة المستخدم OxygenOS 14.
البطارية
- سعة البطارية 5400 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع واللاسلكي.
- قدرة الشحن 100 وات.