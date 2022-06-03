وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد OnePlus 10T 5G وتخالف جميع التوقعات
كشفت تسريبات حديثة عن عزم وان بلس إطلاق هاتف جديد يحمل إسم OnePlus 10T، وقال المسرب التقني الموثوق “ماكس جامبور”، أن هذا الهاتف سيكون الوحيد خلال العام الجاري الذي يدعم شبكات 5 جي، وخالفت العلامة التجارية وان بلس جميع التوقعات التي كانت تشير إلى إطلاقها هاتف آخر من OnePlus 10 Pro، أو إصدار جديد أكبر حجماً على غرار وان بلس 10 ألتر.
سعر ومواصفات هاتف OnePlus 10T 5G
هذا وتشير التسريبات إلى أن هاتف وان بلس المنتظر OnePlus 10T 5G، سوف يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ولم يتم الكشف عن مواصفات أو سعر الهاتف حتى الآن.
ويذكر أن آخر إصدار للشركة كان هاتف OnePlus Nord 2T والذي كان يستهدف الفئة المتوسطة، وكانت مواصفاته كالتالي.
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|المعالج من إنتاج شركة
|ميديا تك
|نوع المعالج
|Dimensity 1300
|الشاشة من نوع
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.43 بوصة
|الدقة
|FHD +
|معدل التحديث
|90 هرتز
|طبقة حماية الشاشة من زجاج
|Gorilla Glass 5
|الهاتف
|مقاوم للماء والغبار
- كما جاءت البطارية بسعة 4500 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قوة الشحن السريع 80 وات.
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجا بيكسل.
- الرام 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
- السعر 399 دولار.