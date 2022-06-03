تقنية

وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد OnePlus 10T 5G وتخالف جميع التوقعات

إسلام عوض

كشفت تسريبات حديثة عن عزم وان بلس إطلاق هاتف جديد يحمل إسم OnePlus 10T، وقال المسرب التقني الموثوق “ماكس جامبور”، أن هذا الهاتف سيكون الوحيد خلال العام الجاري الذي يدعم شبكات 5 جي، وخالفت العلامة التجارية وان بلس جميع التوقعات التي كانت تشير إلى إطلاقها هاتف آخر من OnePlus 10 Pro، أو إصدار جديد أكبر حجماً على غرار وان بلس 10 ألتر.

وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 10T 5G وتسريبات حديثة تكشف سعره ومواصفاته

سعر ومواصفات هاتف OnePlus 10T 5G

هذا وتشير التسريبات إلى أن هاتف وان بلس المنتظر OnePlus 10T 5G، سوف يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، ولم يتم الكشف عن مواصفات أو سعر الهاتف حتى الآن.

ويذكر أن آخر إصدار للشركة كان هاتف OnePlus Nord 2T والذي كان يستهدف الفئة المتوسطة، وكانت مواصفاته كالتالي.

وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد OnePlus 10T 5G وتخالف جميع التوقعات 1 3/6/2022 - 11:14 ص

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المعالج من إنتاج شركة ميديا تك
نوع المعالج Dimensity 1300
الشاشة من نوع AMOLED
مقاس الشاشة 6.43 بوصة
الدقة FHD +
معدل التحديث 90 هرتز
طبقة حماية الشاشة من زجاج Gorilla Glass 5
الهاتف مقاوم للماء والغبار
  • كما جاءت البطارية بسعة 4500 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع.
  • قوة الشحن السريع 80 وات.
  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجا بيكسل.
  • الرام 8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
  • السعر 399 دولار.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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