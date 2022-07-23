تقنية

وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الثوري OnePlus 10T في حدث عالمي خلال أيام وبمواصفات رائدة

خالد عسر

تستعد الآن شركة وان بلس لإقامة مؤتمر عالمي يوم الثالث من أغسطس المقبل للإعلان عن أحدث هواتفها الرائدة OnePlus 10T، كما ستكشف الشركة خلال نفس المؤتمر عن سماعات أذن لاسلكية OnePlus Nord، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، كما سيتم عقد المؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية.

OnePlus 10T

مواصفات هاتف OnePlus 10T الجديد

ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus Nord بمواصفات مميزة ومتطورة مقارنةً بالهاتف السابق الذي أصدرته الشركة OnePlus 10 Pro، حيث سيتم إجراء تحسينات في سرعة أداء الهاتف الجديد وذلك نتيجة تزويده بمعالج متطور من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، كما أن تصميم الهاتف الجديد سيكون مختلف تماماً عن تصميم آخر إصدارات الشركة OnePlus 10 Pro.

الكشف رسميًا عن تفاصيل كاميرا OnePlus 10T قبل الإطلاق في 3 أغسطس

قريباً هاتف OnePlus 10T الثوري بذاكرة عشوائية عملاقة ومواصفات مميزة ومنافسة

وحول مواصفات هاتف OnePlus 10T الجديد والمزمع الإعلان عنه بشكل رسمي في الثالث من أغسطس المقبل فقد جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة LTPO2 Fluid AMOLED
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
الدقة 1080 × 2412 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز
الشاشة تدعم خاصية HDR10+
المعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1
الشركة المنتجة للمعالج شركة كوالكوم الأمريكية
عدد الكاميرات الخلفية 3 كاميرات
دقة الكاميرات 50+ 16+ 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل

مواصفات الرام والذواكر والبطارية لهاتف OnePlus 10T المرتقب

  • سعة الرام 12 و8 جيجا بايت.
  • نوع الرام LPDDR5.
  • سعة الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1.
  • نظام التشغيل أندرويد 12.
  • واجهة المستخدم OxygenOS 12.1.
  • البطارية 4800 مللي أمبير.
  • قوة الشحن السريع 150 وات.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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