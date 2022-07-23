وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الثوري OnePlus 10T في حدث عالمي خلال أيام وبمواصفات رائدة
تستعد الآن شركة وان بلس لإقامة مؤتمر عالمي يوم الثالث من أغسطس المقبل للإعلان عن أحدث هواتفها الرائدة OnePlus 10T، كما ستكشف الشركة خلال نفس المؤتمر عن سماعات أذن لاسلكية OnePlus Nord، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، كما سيتم عقد المؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية.
مواصفات هاتف OnePlus 10T الجديد
ومن المقرر أن يأتي هاتف OnePlus Nord بمواصفات مميزة ومتطورة مقارنةً بالهاتف السابق الذي أصدرته الشركة OnePlus 10 Pro، حيث سيتم إجراء تحسينات في سرعة أداء الهاتف الجديد وذلك نتيجة تزويده بمعالج متطور من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، كما أن تصميم الهاتف الجديد سيكون مختلف تماماً عن تصميم آخر إصدارات الشركة OnePlus 10 Pro.
وحول مواصفات هاتف OnePlus 10T الجديد والمزمع الإعلان عنه بشكل رسمي في الثالث من أغسطس المقبل فقد جاءت وفق ما يلي.
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|نوع الشاشة
|LTPO2 Fluid AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|الدقة
|1080 × 2412 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الشاشة تدعم خاصية
|HDR10+
|المعالج من نوع
|Snapdragon 8+ Gen 1
|الشركة المنتجة للمعالج
|شركة كوالكوم الأمريكية
|عدد الكاميرات الخلفية
|3 كاميرات
|دقة الكاميرات
|50+ 16+ 2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بيكسل
مواصفات الرام والذواكر والبطارية لهاتف OnePlus 10T المرتقب
- سعة الرام 12 و8 جيجا بايت.
- نوع الرام LPDDR5.
- سعة الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت.
- نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1.
- نظام التشغيل أندرويد 12.
- واجهة المستخدم OxygenOS 12.1.
- البطارية 4800 مللي أمبير.
- قوة الشحن السريع 150 وات.