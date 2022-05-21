وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية
أعلنت شركة وان بلس OnePlus عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف OnePlus Ace Racing، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يصل وزن الهاتف 205 جرام، حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز الهاتف ببطارية كبير يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن 80% من البطارية خلال 29 دقيقة فقط.
مواصفات هاتف OnePlus Ace Racing
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف OnePlus Ace Racing
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف OnePlus Ace Racing
- لا يدعم الراديو.
- غير مقاوم للغبار والماء.
- كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
محتوي علبة هاتف OnePlus Ace Racing
- جهاز OnePlus Ace Racing.
- شاحن سريع.
- كابل USB.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف OnePlus Ace Racing
- سعر الهاتف عالميًا 300 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 5400 جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية 1150 ريال سعودي.