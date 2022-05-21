وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية

برديس المتولي

أعلنت شركة وان بلس OnePlus عن مواصفات أحدث هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف OnePlus Ace Racing، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يصل وزن الهاتف 205 جرام، حيث يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، كما يتميز الهاتف ببطارية كبير يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن 80% من البطارية خلال 29 دقيقة فقط.

وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 8 21/5/2022 - 5:32 م
المحتويات
مواصفات هاتف OnePlus Ace Racing
مميزات كاميرا هاتف OnePlus Ace Racing
عيوب هاتف OnePlus Ace Racing
محتوي علبة هاتف OnePlus Ace Racing
سعر هاتف OnePlus Ace Racing

مواصفات هاتف OnePlus Ace Racing

وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 1 21/5/2022 - 5:32 م وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 2 21/5/2022 - 5:32 م وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 3 21/5/2022 - 5:32 م وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 4 21/5/2022 - 5:32 م

التصميم والأبعاد 
  • وزن الهاتف 205 جرام.
  • طوله 164.3 مم، عرض 75.8 مم، سمك 8.7 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق.
الشاشة 
  • من نوع IPS LCD.
  • يصل حجمها 6.59 بوصة.
  • دقة الشاشة 2412×1080 بكسل.
  • بمعدل تحديث 120 هرتز.
  • درجة سطوع الشاشة 480 شمعة.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus Ace Racing Edition وخيارات الألوان

مواصفات و سعر OnePlus Ace Racing مميزاته وعيوبه

النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع MediaTek Dimensity 8100-Max.
  • معالج رسوم من نوع Mali-G610 MC6.
الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 128، 256 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا رام.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم بو.
  • يصل حجمها 5000 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 64 واط، أي يمكنك شحن 80% من البطارية خلال 29 دقيقة فقط.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.
  • تدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • GPS.
  • تقنية NFC.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • الدروان.
  • التقارب.
  • البوصلة.
  • البصمة.

مميزات كاميرا هاتف OnePlus Ace Racing

وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 5 21/5/2022 - 5:32 م وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 6 21/5/2022 - 5:32 م وان بلس تتحدى الجميع بأقوى هواتفها OnePlus Ace Racing الجديد بأقوى نظام معالجة و 3 كاميرا خلفية 7 21/5/2022 - 5:32 م

الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.1 بزاوية عريضة.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.7 بزاوية عريضة.
  • دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة الاتساع.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.40 تدعم تقنية الماكرو.
  • تدعم تقنية HDR، بانوراما.
  • فلاش ليد LED.
  • دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف OnePlus Ace Racing

  • لا يدعم الراديو.
  • غير مقاوم للغبار والماء.
  • كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
  • لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.

محتوي علبة هاتف OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace Racing 
OnePlus Ace Racing
  • جهاز OnePlus Ace Racing.
  • شاحن سريع.
  • كابل USB.
  • جراب للحماية.
  • دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace Racing 
OnePlus Ace Racing
  • سعر الهاتف عالميًا 300 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 5400 جنيه مصري.
  • في المملكة العربية السعودية 1150 ريال سعودي.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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