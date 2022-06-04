“وان بلاس تتحدى الجميع”.. وان بلاس تفاجئ عملائها بهاتف جديد من نوعه ينافس أوبو وشاومي

أعلنت الشركة العملاقة للهواتف الذكية وان بلاس عن تطوير أحد النماذج الخاصة بها من الهواتف القابلة للطي، وبهذا سيكون هو الهاتف الأول من نوعه لشركة وان بلس القابل للطي، ومن المقرر إطلاقه بشكل رسمي في عام 2023م المقبل.

وقد انتشرت هذه الهواتف القابلة للطي في الفترة السابقة بشكل كبير جدا واعتمدتها العديد من الشركات، وكانت شركة سامسونج واحدة من شركات التقنية والهواتف الرائدة في صناعة أوائل هذه لهواتف، حيث أصدرت نسختها من الهواتف القابلة للطي لأول مرة وذلك سنة 2019م، وكانت هي النسخة المبتكرة من نوعها والتي تحتوى على شاشة مرنة وقابلة للطي.

وقد قررت شركة وان بلاس إطلاق أول هاتف لها قابل للطي وذلك في 2023 المقبل، التي أخذت فترة طويلة هي وبعض الشركات الأخرى عدم إطلاق هذه النوعية من الهواتف بعد انتشارها بشكل كبير، ولكنها قررت مؤخرا إجراء بعض التحديثات والتطورات المميزة لهاتفها الجديد القابل للطي، ليكون المنافس الأقوى لأفضل الهواتف وأقوي الشركات.

وتقول بعض الشائعات فيما يخص تصميم الهاتف الجديد لشركة وان بلاس، أنه سيكون بتصميم مشابه إلى حد كبير إلى الهاتف المنافس الخاص بشركة أوبو وهو Oppo Find N، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي بشكل رسمي، ومن الجدير بالذكر إن العديد من الشركات قامت بإطلاق إصدارات حديثة من الأجهزة القابلة لطي بشاشة مرنة مثل أوبو، وشاومي، وفيفو.