والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.