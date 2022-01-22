والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية

إسلام عوض

أعلنت شركة هواوي عن إطلاقها لهاتف Huawei Enjoy 20e زهيد الثمن، وتم تزويده بأحدث التقنيات والمواصفات المنافسة للهواتف من نفس الفئة، وتوقع وكلاء الشركة بأن يغزو هذا الهاتف الأسواق العالمية.

والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e بمواصفات جبّارة وتوقعات بغزوه للأسواق العالمية

مواصفات وسعر هاتف Huawei Enjoy 20e

وسوف يأتي هاتف Huawei Enjoy 20e بالمواصفات التالية.

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الهاتف مقاوم للغبار والماء
أبعاد هاتف هواوي 159.1/74.1/9 ملم
وزن الهاتف 185 جرام
مقياس الشاشة 6.3 بوصة
دقة العرض 1600/720 بيكسل
تردد 60 بيكسل
معدل السطوع 278 شمعة|م تقريباً
نظام تشغيل HarmonyOS 2.0
واجهات EMUI 10.1
المعلج Mediatek MT6765 Helio P35

والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية 1 22/1/2022 - 11:09 ص

مواصفات الذاكرة والكاميرات

وجاءت باقي المواصفات التي تتعلق بالذواكر والكاميرات والبطارية وفق ما يلي.

الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
معالج الرسوميات Mali-G51 MP4.
الكاميرا الأساسية ثنائية.
دقة الكاميرات 13+ 2 ميجا بيكسل.
دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
مزود بتقنية التعرف على الوجوه.

والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية 2 22/1/2022 - 11:09 ص

كما جاء هاتف هواوي Huawei Enjoy 20e ببطارية سعة 5000 مللي مبير ويدعم الشحن السريع، والسعر 130 دولار فقط.

والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية 3 22/1/2022 - 11:09 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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