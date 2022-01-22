والسعر مفاجأة.. هاتف Huawei Enjoy 20e ملك الفئة المتوسطة بمواصفات جبّارة يغزو للأسواق العالمية
أعلنت شركة هواوي عن إطلاقها لهاتف Huawei Enjoy 20e زهيد الثمن، وتم تزويده بأحدث التقنيات والمواصفات المنافسة للهواتف من نفس الفئة، وتوقع وكلاء الشركة بأن يغزو هذا الهاتف الأسواق العالمية.
مواصفات وسعر هاتف Huawei Enjoy 20e
وسوف يأتي هاتف Huawei Enjoy 20e بالمواصفات التالية.
|الهاتف
|مقاوم للغبار والماء
|أبعاد هاتف هواوي
|159.1/74.1/9 ملم
|وزن الهاتف
|185 جرام
|مقياس الشاشة
|6.3 بوصة
|دقة العرض
|1600/720 بيكسل
|تردد
|60 بيكسل
|معدل السطوع
|278 شمعة|م تقريباً
|نظام تشغيل
|HarmonyOS 2.0
|واجهات
|EMUI 10.1
|المعلج
|Mediatek MT6765 Helio P35
مواصفات الذاكرة والكاميرات
وجاءت باقي المواصفات التي تتعلق بالذواكر والكاميرات والبطارية وفق ما يلي.
الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
معالج الرسوميات Mali-G51 MP4.
الكاميرا الأساسية ثنائية.
دقة الكاميرات 13+ 2 ميجا بيكسل.
دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
مزود بتقنية التعرف على الوجوه.
كما جاء هاتف هواوي Huawei Enjoy 20e ببطارية سعة 5000 مللي مبير ويدعم الشحن السريع، والسعر 130 دولار فقط.
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