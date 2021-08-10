واشنطن تحذر البرازيل من التعاقد مع هواوي لاستخدام معداتها في شبكات 5G

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرًا شديد اللهجة للبرازيل بخصوص استخدام معدات شركة “هواوي” الصينية في شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي تعتبره واشنطن تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وفقاً لـ”رويترز”.

من جانبه قال مدير شؤون الأمن القومي الأمريكي لنصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعرب عن قلقه بشأن معدات هواوي خلال زيارته للبرازيل الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن البرازيل لم تؤكد ما إذا كانت ستستخدم معدات الشركة الصينية المذكورة أم لا.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أن سوليفان ضغط على الرئيس البرازيلي جاير بولسونار بعد تصريحاته بشأن نزاهة الانتخابات البرازيلية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مقتنعة بأن البرازيل قادرة على إجراء انتخابات حرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس البرازيلي، تحدث عن محاولات محتملة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده العام المقبل، كما شكك في نزاهة النظام الانتخابي في البلاد، إلا أن المحكمة العليا أمرت بإجراء تحقيق ضد الرئيس بتهمة “نشر معلومات مضللة” حول الانتخابات.

وفي وقت سابق، حظرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام أجهزة هواوي في شبكات الاتصال الأمريكية، متهمة الشركة الصينية بجمع بيانات شخصية لمواطنين أمريكيين والتعاون مع السلطات الصينية، وطالبت الدول الأخرى إلى التخلي عن الشركة الصينية وهو ما رفضته هواوي وبكين ، ودافعا عن المعدات الصينية بأنها لا تمثل أي تهديد على أي شخص.