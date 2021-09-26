واتس اب يطرح 5 مزايا جديدة قريبا لجميع المستخدمين
من المتوقع أن يقوم تطبيق واتس اب قريبا باطلاق عدد من المزايا الرائعة التي ستنول اعجاب المستخدمين، حيث تفكر الشركة في إضافة ميزة آخر ظهور على التطبيق، وميزة أخرى أخرى لاخفاء المحادثات، علاوة على الكثير من المزايا الأخرى التي تجعل الأنظار تلتفت إلى التطبيق، كما أوضح تقرير منشور عبر موقع “indianexpress” أن من بين تلك المزايا المزعم الإعلان عنها قريبا خاصية قد تسمح لك بإرسال مقاطع فيديو أو صور عالية الدقة بسهولة دون التأثير على الجودة.
مزايا جديدة لتطبيق واتس اب
والآن سنشرح لكم المزايا الجديدة التي من المقرر أن يقدمها تطبيق واتس اب لمستخدميه من جميع أنحاء العالم:
- خيار جديد لآخر ظهور Last Seen: حيث يمكنك اخفاء آخر ظهور لجهة اتصال محددة، وفقا لما ذكره موقع WaBetaInfo، فمن خلال الدخول إلى إعدادات الخصوصية بالتطبيق، سيظهر خيار “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، والذي من خلاله يمكنك تمكين آخر ظهور لجهات اتصال معينة.
- اخفاء الدردشات: ووفقا لموقع WaBetaInfo، وستكون تلك الميزة متاحة للدردشات الفردية والجماعية، حيث ستحول تلك الميزة سلاسل المحادثات الجديدة تلقائيا إلى دردشة سريعة الزوال بعد ايام قليلة.
- محرر رمز المجموعة “صفحة معلومات معاد تصميمها”: وقد تم رصد هذه الميزة الإصدار التجريبي من التطبيق على أندرويد، وهي تسمح بإنشاء رموز بسرعة للمجموعات، كما يمكنك اختيار لون الخلفية.
- إرسال مقاطع فيديو أو صور بجودة عالية: وهي تتيح للمستخدمين تحديد جودة تحميل الفيديو أو الصورة، لتختار بين وضع “أفضل جودة” ووضع “توفير البيانات” والوضع التلقائي.
- تحويل الصور إلى ملصقات: حيث سيمكنك تحويل صورك إلى ملصقات بسهولة.