واتس اب يطرح 5 مزايا جديدة قريبا لجميع المستخدمين

من المتوقع أن يقوم تطبيق واتس اب قريبا باطلاق عدد من المزايا الرائعة التي ستنول اعجاب المستخدمين، حيث تفكر الشركة في إضافة ميزة آخر ظهور على التطبيق، وميزة أخرى أخرى لاخفاء المحادثات، علاوة على الكثير من المزايا الأخرى التي تجعل الأنظار تلتفت إلى التطبيق، كما أوضح تقرير منشور عبر موقع “indianexpress” أن من بين تلك المزايا المزعم الإعلان عنها قريبا خاصية قد تسمح لك بإرسال مقاطع فيديو أو صور عالية الدقة بسهولة دون التأثير على الجودة.

مزايا جديدة لتطبيق واتس اب

والآن سنشرح لكم المزايا الجديدة التي من المقرر أن يقدمها تطبيق واتس اب لمستخدميه من جميع أنحاء العالم: