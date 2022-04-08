واتس اب يستعد لاطلاق ميزة غير مسبوقة للمستخدمين قريبا

حاليا يعمل مطورو “واتس اب” على انشاء ميزة جديدة فريدة من نوعها ضمن الاصدار التجريبي للتطبيق الأشهر عالميا، حيث كشف موقع WABetaInfo عن الميزة الجديدة التي سيتم طرحها قريبا، وتمكن تلك الميزة المستخدمين من إجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات بسهولة.

واتس اب يستعد لاطلاق ميزة غير مسبوقة للمستخدمين

ومن المتوقع أن يتم طرح ميزة الاقتراع بشكل رسمي خلال الاسابيع القادمة، حيث يجرى الآن اختبارها على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، ومن المعروف أن تلك الميزة موجودة في معظم التطبيقات مثل “تويتر” و”تلجرام” و”فيسبوك”، وهناك أخبار متداولة تفيد بأن تلك الميزة سيستفيد منها فقط مالكي أجهزة الايفون، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من صحتها.

ميزة جديدة من واتس اب

وحاليا يعمل مطورو “واتس اب” على اختبار ميزة الاقتراع على الدردشات الجماعية في الإصدار التجريبي 22.8.0.72 من “واتساب”، وبداية من التحديث الجديد سيكون بإمكان كافة المستخدمين إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص في الدردشة الجماعية التصويت لها، ووفقا لما تم نشره فأن من المتوقع أن يتضمن السؤال على 12 خيارا مختلفا للإجابات، ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة موضع ترحيب لمجموعات العائلات ومجموعات العمل، علما بأنه سيسمح الاستطلاع بشكل أساسي فقط لأعضاء المجموعة برؤية استطلاعات الرأي والنتائج، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد اطلاق تلك الميزة بشكل رسمي للمستخدمين، كما لم يتم تحديد المستفيدين منها.