“واتس اب محدش يتوقعه” .. مفاجأة من واتساب لمستخدمي الايفون تتعلق بصورة الملف الشخصي

يعمل تطبيق المراسلة واتس اب على طرح بانتظام العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين سواء لمستخدمي واتساب على هواتف الأندرويد، أو الايفون التي تعمل بنظام التشغيل IOS، ويعمل تطبيق واتساب في الفترة الحالية على تقديم بعض المزايا لمستخدميه في التحديث التالي، ومن أبرز تلك المزايا ميزة تتعلق بصورة الملف الشخصي “البروفايل” بالدردشة الجماعية، نوضح التفاصيل في السطور التالية.

ميزة من واتساب لمستخدمي الايفون تتعلق بصورة البروفايل

وفق موقع “hindustantimes” فقد أوضحت التقارير أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب يعمل بالفترة الحالية على إضافة ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الايفون.

حيث يتم إضافة تحسينات على واجهة المستخدم على نظام التشغيل ios.

حيث تمكّن تلك الميزة أصحاب هواتف الايفون من مستخدمي تطبيق واتساب من إظهار صورة البروفايل الخاص بهم للمشاركين بالمجموعات.

اختبار ميزة صورة البروفايل في الايفون

أشار تقرير WABetainfo لرصد تحديثات تطبيق واتساب، فإن تطبيق واتس اب يعمل على إضافة ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الآيفون التي تعمل بنظام التشغيل IOS.

وهي ميزة عرض صور الملف الشخصي الجديد في الايفون بالدردشات الجماعية داخل تطبيق واتساب.

حيث تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي الأحدث بتطبيق المراسلة عبر الايفون الحامل للرقم 22.18.0.72.

وقد عرض موقع “WABetainfo” لقطة شاشة يتضح بها أن أي رسالة ترد بالدردشة الجماعية، سوف تقوم بعرض صورة الملف الشخصية إلى جانب اسم المرسل، وهو ما لا يتوفر بالوضع الحالي في تطبيق واتساب، حيث أن داخل الدردشة الجماعية تظهر أسماء المشاركين بالمجموعة فقط، من دون صورة البروفايل خاصتهم.