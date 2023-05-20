“واتس آب” يقدم ميزة جديدة “Chat Lock” لمنع الفضوليين من التطفل على رسائلك الخاصة

أعلن تطبيق “واتس آب” المملوك لشركة “Meta” ميزة جديدة تسمى “Chat Lock” (خاصية قفل المحادثة)، وهي تمكنك من حماية محادثاتك الخاصة باستخدام كلمات المرور.

فوائد الميزة الجديدة

إذا كنت في مقابلة مع أحد أصدقائك، ولكنه شخص فضولي ويريد مشاهدة هاتفك من أجل أن يتعرف على محادثاتك الخاصة في تطبيق “واتس آب”، تمكنك الميزة الجديدة من وضع كلمات مرور لمحادثات معينة يمكنك اختيارها، ولن يستطيع أحد فتح هذه المحادثات من دون إدخال كلمة المرور التي وضعتها بنفسك، وهو ما يتيح منع الفضوليين من التطفل على الرسائل الخاصة.

ويتم تأمين الرسائل الخاصة في مجلد منفصل مع إخفاء اسم المرسل.

وقال “واتس آب” في منشور بالمدونة:

شغفنا هو إيجاد طريقة جديدة للمساعدة في الحفاظ على خصوصية رسائلك وأمانها.

وأوضح “واتس آب” أن Chat Lock سيكون مفيدا عبر عدد من الإعدادات المختلفة حيث قال:

ستكون هذه الميزة رائعة للأشخاص الذين لديهم سبب لمشاركة هواتفهم من وقت لآخر مع أحد أفراد الأسرة أو تلك اللحظات التي يحتفظ فيها شخص آخر بهاتفك في اللحظة ذاتها التي تصل فيها محادثة خاصة إضافية.

طريقة تفعيل الخاصية الجديدة

لقفل الدردشة، افتح تطبيق “واتس آب” وانقر على اسم دردشة فردية أو جماعية، ثم ستجد خيار القفل، والذي سيطالبك بإدخال كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية لتأمين تلك الدردشة.

يؤدي قفل الدردشة إلى إخراج سلسلة الرسائل من البريد الوارد، ووضعها في مجلد خاص بها، لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة مرور جهازك، أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع، ويتم إخفاء محتويات تلك الدردشة من الإشعارات أيضا.

قد يهمك أيضا:

للكشف عن الدردشات المغلقة، عليك سحب صندوق الوارد الخاص بك على “واتس آب” وإدخال كلمة المرور أو بصمة الإصبع.

وسوف يتم طرح Chat Lock مع ظهور خيارات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك وفقا لما جاء في منشور المدونة.