واتس آب يقدم مميزات جديدة للمستخدمين منها إرسال “رموز تعبيرية” متحركة

تعمل منصة Meta على إضافة العديد من المميزات في تطبيق المحادثة الشهير واتس آب، حيث كشفت عدد من التقارير السابقة أن WhatsApp سيضيف ميزة جديدة للمستخدمين تمكنهم من إرسال الرموز التعبيرية المتحركة، حيث أوضحت التقارير أنه يجرى الآن العمل على 6 رموز تعبيرية متحركة سوف يتم إضافتها للتطبيق ليتمكن المستخدمين من إرسالها لبعضهم البعض.

مميزات واتس آب الجديدة

نشر موقع WABetaInfo تقريراً يرصد فيه أخر المستجدات التي سوف يتم توافرها في واتس آب للمستخدمين، حيث يقوم تطبيق المحادثة الشهير بتصميم عدداً من الرموز التعبيرية والتي تشتمل على الآتي:

Face with Open Mouth

Crying Face

Loudly Crying Face

Face with Tears of Joy

Fire

Red Heart

ومن المقرر أن يتم إضافة الرموز التعبيرية المتحركة في التحديث القادم من واتس آب، على أن يتم إرساله تلقائياً للمستخدمين كخيار افتراضي عقب توافر التحديث، وهذا يعني أنه قد لا يستطيع المستخدم لتطبيق واتس آب أن يقوم بتعطيل الرموز المتحركة الجديدة، لأنها سوف تتوافر في التحديث العام للتطبيق، والجدير بالذكر أن هذه الرموز المتحركة قد تم تطويرها بإستخدام Lottie، والتي تعتبر واحدة من المكتبات المحسنة التي تمكن المصممين من إنشاء الرسوم المتحركة بحجم صغير بطريقة تحافظ على جودتها عند إجراء أي تغيير في الحجم أو تعديلها، وسوف يتم إتاحتها في الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب لسطح المكتب.

ميزة Chat Lock للمحادثات

قام تطبيق WhatsApp مؤخراً بالإعلان عن أحد المميزات الجديدة لحماية المحادثات، والتي تسمى “Chat Lock”، وتسمح هذه الميزة لمستخدمين واتس آب بتأمين المحادثات الشخصية بشكل محدد من خلال هذه الميزة وقفل الدردشة بإستخدام أحد أنواع الحماية، حيث يمكن للمستخدمين تعيين كلمة مرور للمحادثة، أو تعيين قفل ببصمة الإصبع، وعند حماية المحادثة يظل اسم المرسل ومحتوى الرسالة غير ظاهر، حيث يتم نقل المحادثات التي تم غلقها إلى مجلد منفصل وحذفها من القائمة العادية، ويكون الوصول إليها فقط من خلال هذا المجلد بواسطة كلمة مرور الهاتف أو بإستخدام أحد طرق المصادقة البيومترية والتي منها قفل بصمة الإصبع.