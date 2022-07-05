واتساب whatsapp يٌعد زراً خاصاً لميزة ثورية جديدة للعمل أثناء مكالمات الفيديو

يحاول تطبيق واتساب بشكل دائم تلبية متطلبات مستخدميه البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويضيف العديد من المميزات والتحديتاث بشكل مستمر لجعل استخدام التطبيق أكثر خصوصية ومتعة، وكان قد أطلق في نسخته التجريبية قبل أيام ميزة تتيح للمستخدمين إخفاء عبارة متصل الآن أو online، وذلك لمنع الإزعاج.

ميزة واتساب الجديدة

والآن يريد WhatsApp القيام بتوسيع استخدام الرموز التعبيرية لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام آي أو إس، حيث قام الموقع التقني المتخصص في تتبع أخبار واتس أب “WABetaInfo”، برصد تخطيط التطبيق لاستخدام صورة مخصصة “أفاتار” أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

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وهذا يعني أنه بعد إطلاق تلك الميزة والتي لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإطلاقها حتى الآن، سوف يكون بإمكان المستخدمين استخدام صور رمزية أثنا مكالمات الفيديو، وذلك بدلاً من فتح الكاميرا بشكل مباشر أو استخدام صورة الملف الشخصي خلال المكالمة، وسوف يتمكن المستخدمون من تفعيل ميزة أفاتار من خلال زر خاص يعمل المطورون على إعداده الآن للعمل أثناء مكالمات الفيديو.

ومن المحتمل أن تكون هذه الميزة مقصورة على بعض الأجهزة المحددة والتي لها القدرة على إنشاء صور رمزية، أو ربما يقوم واتساب باستخدام ملصقات الصور المتعلقة بالمستخدم والقيام بلصقها على واجهة الهاتف أثناء مكالمة الفيديو.