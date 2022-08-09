واتساب “WhatsApp” يكشف عن تغييرات كبيرة في التطبيق

كشف WhatsApp أنه سيُحدث عن تغييرات كبيرة في التطبيق، مؤكدًا أن ذلك سيحدث في شهر أغسطس، وكان هذا واضحًا جدًا في بيان “مارك زوكربيرج”، حيث أشار إلى أن هناك تحديث قادم للواتساب سيسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشات الجماعية، ولكن بدون رسالة لمغادرة الشخص.

في إطار هذا السياق، قال واتساب، أن مستخدمي التطبيق سيكون لديهم التحكم في من يُمكنه رؤية رسالة المُغادرة الخاصة بهم للمجموعة ومن لا يستطيع رؤيتها.

واتساب يعمل على العديد من التغييرات الجديدة

يعمل WhatsApp أيضًا على العديد من التغييرات الأخرى، بما في ذلك قدرة المُستخدمين على منع الآخرين من الحصول على لقطات شاشة لأن هناك بعض الرسائل المصممة للاختفاء بعد فتحها لأول مرة.

تغييرات واتساب الجديدة ستُحسن الخُصوصية

أوضح مسؤول Meta أن التغييرات الجديدة ستُحسن الخصوصية بشأن المحادثات لأن التحديث الجديد سيحمي الرسائل كما لو كان المستخدمون يتحدثون وجهًا لوجه معًا، في حين تعتمد واتساب الآن على منح مستخدمي التطبيق مزيدًا من الخُصوصية والتحكم في رسائلهم.

واتساب يُقدم حماية أفضل

قد لا يكون هناك تطبيق يوفر نفس القدر من الأمان الذي يعمل عليه WhatsApp حاليًا من خلال التحديث الرائع الذي يسعى إلى توفيره لدعم مكالمات الفيديو بالإضافة إلى توفير رسائل نصية وصوتية في آن واحد.

ما هي الدول المعنية بهذا التحديث؟

سيتم طرح هذا التحديث الجديد في المملكة المتحدة ثم الهند ثم بعد ذلك في جميع الدول الأخرى بشكل تدريجي.