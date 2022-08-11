واتساب “WhatsApp” يعمل على توفير إمكانية حذف الرسائل التي يصل عمرها إلى يومين

يعمل WhatsApp، الآن على توفير ميزة جديدة لمسح الرسائل من كلا الطرفين التي يزيد عُمرها عن يومين، حيث من المُعتاد أنه لا يُمكن مسح الرسائل من كلا الطرفين في غضون يومين، وتعمل الشركة على تقديم تحديث جديد لإضافة هذه الميزة على التطبيق قريبًا.

وبناءً على آخر الأخبار المُتوفرة حتى الآن، فإن WhatsApp يعتزم أيضًا إضافة ميزة تحرير الرسائل التي تم إرسالها، لتكون مُشابهة جدًا لتطبيق Telgram الذي يُمكن خلالها تحرير الرسائل وإضافة المُلصقات أثناء التحرير.

ولم يُعلن WhatsApp بعد عن ميزة التحرير على الرسائل المُرسلة بشكل رسمي، لكن من المُتوقع أن تظهر هذه الميزة قريبًا على التطبيق عبر أحد التحديثات القادمة.

من جهة أخرى، يُقدم WhatsApp الكثير من الخدمات والميزات داخل التطبيق، وبناءً على رغبات العديد من المُستخدمين، قدمت الشركة في الآونة الأخيرة، الكثير من الميزات مثل ميزة التعليقات وميزة المُراسلة المُؤقتة وغيرها من الميزات الهامة المطلوبة من طرف المُستخدمين.

وتعد ميزة التعليقات واحدة من أفضل الميزات التي أضافها WhatsApp إلى التطبيق، حيث حُظيت هذه الميزة بشعبية كبيرة من قبل المستخدمين، وقدمتها الشركة على جميع الرسائل داخل المحادثات الفردية والمُحادثات الجماعية أيضًا.

كما أعلن WhatsApp أيضًا خلال الأيام الماضية أنه، قد قدم ميزة جديدة، وهي ميزة التعليقات على حالات القصص، حتى يُتمكن المُستخدمون من خلالها إرسال مُلاحظات سريعة تُعبر عن طبيعة شعورهم تجاه الحالات بدلاً من الكتابة.

كما يعمل واتساب حاليًا، على تحسين بعض الخدمات التي تُساعد على زيادة خُصوصية المُستخدمين مثل التحسينات التي تعتزم الشركة إضافتها إلى ميزة المُراسلة المُؤقتة، مما يمنع المُستخدمين الآخرين من التقاط لقطة شاشة للمحادثات المُؤقتة.