أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن ميزة جديدة وفريدة من نوعها، هذه الميزة ستجعل مستخدمي WhatsApp قادرين على إرسال رسائل مباشرة للأشخاص على المنصات المختلفة مثل سيجنال وتيلجرام، وتم رصد هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي لواتساب لنظام التشغيل آي أو إس.

واتساب WhatsApp يختبر ميزة فريدة من نوعها ستقلب موازين تطبيقات المراسلات الفورية وقريباً الوصول إلى دردشات Telegram وDiscord داخل التطبيق

ميزة واتساب الجديدة للوصول إلى محادثات التطبيقات الأخرى

وذكر موقع WABetaInfo المتتبع لأخبار واتساب، أنه لا توجد معلومات كافية حول هذه الميزة المنتظرة، ولكن تم الكشف عن طريقة عمل هذه الخاصية، حيث سيقوم الواتساب بإنشاء قسم جديد أطلق عليه إسم محادثات الطرف الثالث، وهذا القسم ما زال مخفياً في الوقت الحالي، ولكنه سيسمح بالوصول إلى دردشات المنصات الأخرى مثل Discord وتيلجرام.

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كما ستحتوي علامة تبويب الدردشات على قسم حصري لمحادثات الطرف الثالث، وسوف يقوم واتساب بتخزين كافة الدردشات الخارجية، كما سيمنح واتس أب المستخدمين خياراً يدوياً لهذه الوظيفة، وذلك من أجل التحكم فيها وغلقها أو تسجيلها في الوقت الذي يريده المستخدم، وسوف تكون جميع رسائل الطرف الثالث مشفرة تماماً من أجل الخصوصية.

وبطرح هذه الميزة ستكون شركة ميتا التي تمتلك تطبيق WhatsApp هي الشركة الأولى التي تطرح مثل هذه الميزة، وسوف تمتثل ميتا بذلك إلى التشريع الجديد الذي أقره الإتحاد الأوروبي، لأن هيئة DMA الخاصة بمكافحة الإحتكار والتابعة للإتحاد الأوروبي تريد من تطبيقات المراسلات الفورية أن تقوم بتطبيق قابلية الشغيل فيما بينهم.