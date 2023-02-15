واتساب “WhatsApp” يختبر ميزة حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء لطرحها في تحديث رسمي قادم

وفقًا لما ذكره موقع Wabetainfo المتابع لآخر أخبار واتساب ، فإن Meta تختبر حَالِيًّا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء على تطبيق المراسلة الفورية الشهير Whatsapp، وظهرت هذه الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي من تحديث التطبيق في إشارة واضحة على استعداد WhatsApp لطرح هذه الميزة في تحديث رسمي قادم.

لمحة عامة عن ميزة حفظ المراسلة الذاتية الاختفاء

أطلق WhatsApp ميزة المراسلة الذاتية للاختفاء في عام 2020، وهو خيار متاح للمحادثات الفردية والجماعية التي تسمح بحد زمني محدد يتم بعد ذلك حذف الرسائل تِلْقَائِيًّا، في مدة زمنية تتراوح من 24 ساعة إلى 90 يومًا، وهذا يعتبر خيارا مفيدا لأولئك الذين يسعون إلى مزيد من الخصوصية والسرية، أو بالنسبة لأولئك الذين يفضلون حذف الرسائل القديمة لأنهم لا يحتاجون إليها لتوفير مساحة أكبر من التخزين.

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء في أي محادثة، يمكّن جميع أطراف المحادثة من الوصول إلى الرسائل المحذوفة، وليس فقط المستخدم الذي قام بها.

للإشارة فإن ميزة حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء هي الآن معروفة باسم “Disappearing Messages”، وتسمح هذه الميزة للمستخدم من تنشيط خيار يسمح بحفظ الرسائل المخفية، حيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا من خلال قائمة الإعدادات.

كيفية الحصول على هذه الميزة الآن؟

يمكن للمستخدمين تجربة هذه الميزة الجديدة الآن من خلال الاشتراك في برنامج اختبار WhatsApp، مع العلم أنه هذا لا يضمن ظهورها لدى جميع المستخدمين، حيث يبدو أن هذه الميزة يتم تنشيطها عَشْوَائِيًّا لعدد محدود من المستخدمين، على أن يتم توفيرها فور الانتهاء من مرحلة الاختبار لجميع المستخدمين.