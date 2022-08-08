واتساب “WhatsApp” يختبر ميزة جديدة ستسمح للمستخدم بالرد على الحالة بالإيموجي

يختبر تطبيق WhatsApp ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالرد على تحديثات الحالة من خلال إيموجي أو الرموز التعبيرية، وتشبه هذه الميزة الاستجابة السريعة للراوي أو القصص في تطبيق إنستجرام.

وتم اكتشاف الميزة لأول مرة منذ أسبوعين، ويبدو الآن أن الشركة ستدفعها كتحديث تجريبي لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام Android.

ما هي متطلبات هذه الميزة؟

من أجل تجربة هذه الميزة الجديدة، ستحتاج إلى تثبيت الإصدار التجريبي من WhatsApp المُتوافق مع هذا التحديث هو 2.22.17.24. ومع ذلك، قد يحصل بعض مُختبري الإصدار التجريبي المحظوظين أيضًا على الميزة مع الإصدارات التجريبية التالية 2.22.17.21 و 2.22.17.22 و 2.22.17.23.

ما هو دور هذه الميزة؟

ما تفعله هذه الميزة واضح ومباشر لأنها تسمح لك بالرد على تحديث شخص ما على واتساب باستخدام واحد من ثمانية رموز تعبيرية أو رموز تعبيرية.

بالطبع هذه الطريقة تشبه إلى حد كبير عندما ترد أو تعلق على إحدى قصص صديقك على تطبيق Instagram، ويُمكنك الرد على الموقف في WhatsApp عن طريق التمرير عند عرض تحديث الحالة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتفاعل شخص ما مع تحديث الحالة الخاصة بك على WhatsApp، ستتلقى رمزًا تعبيريًا كرسالة، وبهذه الطريقة، يُبقيك WhatsApp على اطلاع بمن رد على تحديث حالتك.

وفقًا الموقع WABetaInfo المُتابع لآخر أخبار واتساب، لا تزال ميزة الرد بالإيموجي والرموز التعبيرية على الحالة في واتساب مُتاحة للاختبار من قبل عدد قليل من مُستخدمي التطبيق.

وأوضح WABetaInfo، أنه سيتم منح المزيد من المُستخدمين الفرصة لتجربة هذه الميزة الجديدة، بمجرد اكتمال مرحلتها التجريبية، قبل أن يتم توفيرها لجميع مستخدمي WhatsApp الآخرين خلال الفترة القادمة.

للإشارة فإن هذه الميزة، لا تزال قيد الاختبار، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم طرحها رسميًا على WhatsApp، وفي الوقت الحالي، يمكنك فقط اختيار كتابة نص أو صورة كتحديث للحالة.

ميزة أخرى قادمة للواتساب

الرد على الحالة باستخدام الإيموحي أو الرموز التعبيرية ليست الميزة الجديدة الوحيدة التي يُخطط WhatsApp لإطلاقها، بل هناك ميزة أخرى قادمة لتسجيل الملاحظات الصوتية كتحديث للحالة.