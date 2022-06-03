واتساب “WhatsApp” يختبر ميزة تسمح بتعديل الرسائل النصية بعد إرسالها

يختبر مطورو WhatsApp واحدة من أكثر الميزات المُتوقعة للتطبيق، التي سيتم إطلاقها خلال فترة قادمة، وتتمثل هذه الميزة في توفير إمكانية تحرير الرسائل بعد إرسالها.

في تطبيق WhatsApp، إذا أرسل المستخدم رسالة نصية بها خطأ إملائي أو كلمة في غير محلها لا يمكن تعديلها، في حين يمكنه فقط حذف الرسالة وإعادة إرسالها من جديد.

وبدلاً من حذف الرسالة أو إعادة إرسالها مرة أخرى، سيوفر تطبيق Whatsapp ميزة جديدة لتعديل الرسائل النصية بعد إرسالها على د Android و iPhone وحتى سطح المكتب.

وتمت مراقبة هذه الميزة عبر عدد مستخدمي الإصدار التجريبي للتطبيق الذي يتضمن هذه الميزة٬ حيث تمكن المستخدمين من تحرير رسالهم النصية بعد إرسالها.

كيف تم تحرير رسائل واتساب عبر هذه الميزة؟

من خلال المعلومات التي كشف عنها مستخدمي الإصدار التجريبي لهذه الميزة، فيجب على المستخدم الذهاب إلى النقاط الثلاث الأولى واختيار تعديل أو تحرير وذلك بعد اختيار الرسالة النصية الذي يرغب في تعديلها.

متى يتم إطلاق هذه الميزة؟

لا تزال الميزة قيد التطوير وعملت واتساب عليها أيضًا في وقت سابق خلال عام 2007 قبل أن يتم توقيفها لاحقًا، والآن بعد سنوات قد تعود هذه الميزة للعمل من جديد على التطبيق، لكن من المُتوقع أن تظهر هذه الميزة للعديد من مستخدمي WhatsApp التجريبي خلال الأيام القادمة، وبعد ذلك سنتعرف على المزيد حول هذه الميزة الهامة.

بعد أن تتوفر ميزة تحرير الرسائل في الإصدار التجريبي لـ WhatsApp، ستكون متاحة لجميع المستخدمين على الإصدار العام على جميع الأنظمة، Android و iPhone وسطح المكتب أيضًا.

الجدير بالذكر، أن التطبيق الروسي المُنافس Telegram، يُوفر ميزة تحرير وتعديل الرسائل النصية بعد إرسالها، وربما هذا ما جعل واتساب تراجع حساباتها للبقاء في المنافسة.