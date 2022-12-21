واتساب WhatsApp يتربع على عرش منصات التواصل بتحديث ثوري جديد لتدارك الخطأ واستعادة الرسائل المحذوفة

قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب بالإعلان عن ميزة جديدة، وأراد WhatsApp بهذه الميزة أن يبقى متربعاً على عرش منصات التواصل الإجتماعي، واستعادة ثقة المستخدمين، وخاصةً بعد تعرضه خلال الآونة الأخيرة إلى بعض المشكلات التقنية التي هزت ثقة المستخدمين به، وذلك مثل العطل الفني وانقطاع الخدمة عن ملايين المستخدمين لمرات عديدة.

تحديث واتساب الجديد

كما يسعى واتس أب من خلال إضافته ميزات جديدة إلى جذب المزيد من المستخدمين بالتطبيقات الأخرى، وزيادة الوقت الذي يقضيه مستخدميه على التطبيق، وبالتالي يتم زيادة عدد الإعلانات وزيادة الأرباح، وهذا هو مطلب أي شركة تكنولوجية.

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وأضاف واتساب مؤخراً ميزة استعادة الرسائل المحذوفة ولكن خلال فترة 5 ثواني، وبالرغم من أن هذا الوقت قليل جداً إلا أنه كافياً لتدارك أي خطأ، حيث يوجد خياران لحذف الرسائل، وهما الحذف لدي والحذف لدى الجميع، وفي حالة ما إذا قام المستخدم بحذف رسالة لدى نفسه فقط بشكل غير مقصود، فإنه بإمكانه استعادتها مرة أخرى بشرط عدم مرور 5 عليها.

وبعد استعادة الرسالة المحذوفة يمكن للمستخدم الإبقاء عليها، أو اختيار حذفها لدى الجميع، بحيث لا يراها أي مستخدم مرة أخرى.