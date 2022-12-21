تقنية

واتساب WhatsApp يتربع على عرش منصات التواصل بتحديث ثوري جديد لتدارك الخطأ واستعادة الرسائل المحذوفة

خالد عسر

قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب بالإعلان عن ميزة جديدة، وأراد WhatsApp بهذه الميزة أن يبقى متربعاً على عرش منصات التواصل الإجتماعي، واستعادة ثقة المستخدمين، وخاصةً بعد تعرضه خلال الآونة الأخيرة إلى بعض المشكلات التقنية التي هزت ثقة المستخدمين به، وذلك مثل العطل الفني وانقطاع الخدمة عن ملايين المستخدمين لمرات عديدة.

واتساب WhatsApp يتربع على عرش منصات التواصل بتحديث ثوري جديد لتدارك الخطأ واستعادة الرسائل المحذوفة

تحديث واتساب الجديد

واتساب يعتزم إطلاق ميزته الخارقة التي طال انتظارها بشأن نقل البيانات

كما يسعى واتس أب من خلال إضافته ميزات جديدة إلى جذب المزيد من المستخدمين بالتطبيقات الأخرى، وزيادة الوقت الذي يقضيه مستخدميه على التطبيق، وبالتالي يتم زيادة عدد الإعلانات وزيادة الأرباح، وهذا هو مطلب أي شركة تكنولوجية.

واتساب WhatsApp يتربع على عرش منصات التواصل بتحديث ثوري جديد لتدارك الخطأ واستعادة الرسائل المحذوفة 1 21/12/2022 - 10:25 ص

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وأضاف واتساب مؤخراً ميزة استعادة الرسائل المحذوفة ولكن خلال فترة 5 ثواني، وبالرغم من أن هذا الوقت قليل جداً إلا أنه كافياً لتدارك أي خطأ، حيث يوجد خياران لحذف الرسائل، وهما الحذف لدي والحذف لدى الجميع، وفي حالة ما إذا قام المستخدم بحذف رسالة لدى نفسه فقط بشكل غير مقصود، فإنه بإمكانه استعادتها مرة أخرى بشرط عدم مرور 5 عليها.

واتساب WhatsApp يتربع على عرش منصات التواصل بتحديث ثوري جديد لتدارك الخطأ واستعادة الرسائل المحذوفة 2 21/12/2022 - 10:25 ص

وبعد استعادة الرسالة المحذوفة يمكن للمستخدم الإبقاء عليها، أو اختيار حذفها لدى الجميع، بحيث لا يراها أي مستخدم مرة أخرى.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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