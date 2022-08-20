واتساب WhatsApp يتخذ خطوة إبداعية منقطعة النظير ويطلق نسخته الأسرع والأكثر موثوقية لبعض الأنظمة

قام تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp باتخاذ خطوة إبداعية جديدة، حيث أصدرت الشركة الأم ميتا تطبيق أصلي للواتساب، وذلك من أجل العمل على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندز، وتتميز هذه النسخة الجديدة بالسرعة والموثوقية، كما أن هذه النسخة الجديدة لا تختلف بشكل كبير عن النسخة التي يتم العمل الآن، إلا أنها أسرع وتعمل بشكل أفضل من السابق.

واتساب WhatsApp يطلق تطبيق جديد لسطح المكتب

وقامت صفحة واتساب على متجر مايكروسوفت بنشر رابط تحميل النسخة الجديدة، مع توضيح كامل للخطوات المطلوبة للتحميل والعمل عليها، كما تم تحديث النسخة الجديدة للعمل بشكل مستقل على الويندوز، وكان هذه مطلب أساسي لأكثر من 2 مليار مستخدم للتطبيق حول العالم.

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كما سيقوم WhatsApp واتساب بإطلاق تطبيق خاص للعمل على أنظمة MacOS، وهذا التطبيق ما زال قيد التطوير الآن، ويتم تجريبة بشكل مغلق، وسوف يتم اعتماده قريباً، هذا وقد أكدت المواقع التقنية أن تطبيق واتساب الخاص بسطح المكتب يعمل بشكل أسرع بكثير مقارنةً بالإصدار الحالي.

وسوف تحتاج النسخة الجديد الخاصة بسطح المكتب إلي ربط الحساب برقم هاتف ذكي، وبمجرد أن تتم عملية الربط، فسوف يتكمن المستخدم باستفبال وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات دون الحاجة لاتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، ويمكن الآن تحميل التطبيق الجديد من مايكروسوفت.