قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب بطرح ثلاث مميزات جديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، وتأتي هذه المميزات والتحديثات في إطار التنافس الشديد بين تطبيقات المراسلات الفورية، وخاصةً واتساب وتيلجرام، كما أن هذه التحديثات الأخيرة كانت مطلب أساسي للمستخدمين، فبدأ الواتساب بطرحها لمستخدمي الأيفون، على أن يتم طرحها لكافة المستخدمين خلال الفترة القادمة.

واتساب WhatsApp يتألق بـ 3 مميزات جديدة لمنافسة تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى

واتساب يطرح 3 تحديثات جديدة لمستخدمي الآيفون

وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية تفاصيل التحديثات الأخيرة للواتساب والتي جاءت وفق ما يلي.

الميزة الأولى هي ميزة الرسائل التي يتم تثبيتها، حيث أتاح واتساب ميزة تثبيت بعض الرسائل الجماعية لكافة الأعضاء، وتتيح تلك الميزة أيضاً الفترة الزمنية التي تظل فيها الرسالة مثبتة ومعروضة، كما يطرح التطبيق ثلاث اختيارات لوقت تثبيت الرسالة، وهي مدة 30 يوم وهذه أقصى فترة زمنية ممكنة لتثبيت الرسالة، ومدة 7 أيام ومدة 24 ساعة.

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أما الميزة الثانية فهي ميزة تقييم صحة الإتصال بعد مكالمات الفيديو، وذلك على غرار الميزة الموجودة في ماسنجر، ولبدء عملية التقييم يمكن للمستخدمين الضغط بشكل مطول على المربع الخاص بهم، وسيتم الكشف عن التعليقات الخاصة بجودة الإتصال في الوقت الفعلي.

أما الميزة الثالثة والتي طرحها واتساب خلال الأيام القليلة الماضية، فهي تتعلق بالرسائل الصوتية، والتي تتيح للمستخدم إمكانية إرسال رسالة صوتية يتم تدميرها تلقائياً عقب الإستماع إليها ورؤيتها لمرة واحدة، وذلك على غرار ميزة العرض مرة واحدة الموجودة في الوسائط.