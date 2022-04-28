واتساب “WhatsApp” تحذر جميع مستخديمها من رسائل إحتيالية مُحتملة

حذرت منصة WhatsApp جميع مستخدميها الذي وصل عددهم إلى ملياري مستخدم من رسالة احتيالية وتطالب بحذفها فورًا و بدون تردد.

وبحسب الموقع المعروف الذي يتابع أخبار واتساب “Wabetainfo”، فإن المحتالين يخدعون ضحاياهم بالتظاهر بأنهم من الدعم الفني الرسمي التطبيق، وذلك من أجل محاولة سرقة معلوماتهم الشخصية.

ويستخدم المحتالون العديد من تطبيقات الإتصال الفوري على نطاق واسع لسرقة معلومات المستخدمين أو حتى أموالهم بسبب انتشارها الواسع عبر جميع أنحاء العالم.

ونشر موقع “Wabetainfo” صورة تظهر مقارنة بين معلومات حساب الدعم الفني الرسمي في “WhatsApp” وحساب الدعم الفني المزيف الذي يستعمل في عملية الإحتيال.

حيث تُظهر الصورة الذي يستخدم المحتالون صورة الحساب التي تتضمن شعار “WhatsApp”، والذي يبدو وكأنه رسمي وتمت المصادقة عليه، لكن الحقيقة هيغير ذلك.

كيفية معرفة حساب الدعم لـ WhatsApp الرسمي

في الحقيقة هناك طريقة سهلة جدًا للتأكد من أن الحساب الدعم رسمي، وهي عن طريق علامة التحقق الخضراء توجد أسفل صورة الحساب وليس بداخل الصورة، حيث لا يمكن للمحتالين الحصول على هذه علامة حساب أسفل الصورة.

وتنصح واتساب أنه في حالة وصول أي رسالة من حساب بعلامة مصادقة داخل صورته، يجب حذف هذه الرسالة الواردة منه على الفور، قبل أن تتم علمية الإنتحال أو القرصنة.

ما سبب الإحتيال على حسابات WhatsApp؟

يسعى هؤلاء المحتالون إلى معرفة رموز المرور السرية المكونة من 6 أرقام لكل لحساب، حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه الحسابات، أو أرقام الحسابات المصرفية للمستخدمين، لذلك إذا تم طلب هذا الرقم، فلا ينبغي أن يعطى هذا الرقم لاي كان حتى ولو إدعى أنه من عملاء واتساب.

مع العلم أن WhatsApp لا يطلب أبدًا أي معلومات حول بطاقة ائتمان المستخدمين أو أي معلومات أخرى مثل رمز المرور للخدمات الموجودة على التطبيق، وإذا أراد أي شخص الحصول على هذه المعلومات، فهذا يعني أنه يحاول خداعك.