واتساب Whats app تطرح مميزات ثورية جديدة هذا الأسبوع… تعرف إليها

يعد تطبيق واتساب Whats app هو تطبيق المحادثات والرسائل الأشهر عالميا الذي يعود لشركة ميتا Meta وهو التطبيق الذي كان يعتمد على إرسال وتلقي الرسائل فقط في البداية ولكن الآن أصبح لديه الكثير من الإمكانات التي تجعله الأفضل في هذا المجال الذي لا غنى عنه سواء علي مستوي الاستخدام الشخصي أو الاستخدام في المؤسسات التجارية والخيرية فهو يعد أسهل وأسرع وسيلة للتواصل.

وتواصل شركة ميتا Meta المالكة للتطبيق في التحديثات الدائمة للتطبيق وإضافة مجموعة من المميزات والخصائص الجديدة كل مدّة لجذب عدد أكبر من المستخدمين وأيضا منافسة التطبيقات الأخرى وفرض السيطرة على هذا المجال، ولقد أعلنت عدة إضافات إلى تطبيق الواتساب Whats app بداية من هذا الأسبوع فلنتعرف إليها.

واتساب Whats app أصبح يتيح لك إمكانية إخفاء صورة حسابك عن أشخاص محددين.

منذ إعلان تطبيق واتساب Whats app عن المميزات الجديدة التي سيتم إضافتها في التحديث الجديد وكان أبرز ما أثار إعجاب المستخدمين هو إضافة إمكانية تحديد من يمكنه رؤية الصورة الشخصية ومن تريد إخفائها عنه بعد أن كانت من قبل متاحة لعدد من المستخدمين كإصدار تجريبي فقط ولكنها الآن أصبحت إصدار نهائي وبحلول الأسبوع القادم تكون متاحة لجميع المستخدمين في التحديث القادم.

ويوجد حتى الآن في الإصدار الحالي لدى المستخدمين ثلاث خيارات للخصوصية فيما يخص إمكانية رؤية الصورة الشخصية وذلك للاختيار من بينها وهم (الجميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد) ولكن في التحديث الجديد سيتم إضافة خِيار جديد رابع ينضم لهذه القائمة وهو بعنوان جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء وهو الذي سيمكنك من اختيار من يمكنه رؤية صورتك الشخصية من لا يمكنه ذلك، ويمكنك الوصول إلى هذا الخِيار بواسطة الانتقال إلى قسم الخصوصية في إعدادات حسابك.

واتساب Whats app أصبح يتيح لك إمكانية إخفاء حالة آخر ظهور عن أشخاص محددين.

ومن الإضافات القوية أيضا التي سوف يطرحها تطبيق واتساب Whats app بداية من التحديث القادم وهو إمكانية تحديد عدد من يريد المستخدم من جهات الاتصال الخاصة به أن يري موعد آخر ظهور له ومن يريد إخفائها عنهم بعد أن كان أيضا اختيار الجميع فقط هو المتاح.

واتساب Whats app يضيف مميزات جديدة للمكالمات الجماعية.

كما أعلن أيضا مطورو تطبيق الواتساب Whats app عن عدة إضافات جديدة إلى خاصية المكالمات الجماعية التي يتيحها التطبيق لمستخدميه ستعمل على تطوير هذه الخاصية وستحدث بها نقلة كبيرة وهذه الإضافات هي (أصبح الآن بإمكان أحد المتصلين في المكالمات الجماعية كتم صوت المحادثة وأيضا إضافة إمكانية إرسال رسائل إلى أشخاص معينين داخل المكالمة).

وأيضا أضاف الواتساب Whats app إمكانية معرفة من ينضم من الأشخاص إلى المكالمات الجماعية الكبيرة بواسطة إضافة مؤشر يوضح هذا الأمر فورا دخول أحد إلى تلك المكالمة.

واتساب Whats app يتيح إمكانية نقل البيانات من أندرويد إلى آيفون.

أتاح أيضا تطبيق واتساب Whats app إمكانية نقل كلّ ما يخص المستخدم داخل التطبيق مثل سجل المحادثة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من جهاز يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز آيفون iPhone يعمل بنظام iOS عبر تطبيق شركة آبل Apple الافتراضي المسمى Move to iOS، وهما أشهر نظامي لأجهزة الهواتف المحمولة عبر العالم في الوقت الحالي.

كان لدى المستخدمين إمكانية نقل المحادثات فقط قديما وذلك من أجهزة آيفون iPhone إلى أي جهاز يعمل بنظام أندرويد Android، أما الآن أصبح بالإمكان نقل جميع بيانات تطبيق واتساب Whats app من نظام أندرويد Android إلى هاتف آيفون iPhone ولكن مازال هذا التحديث في مرحلة تجريبية.

وكان في السابق حتى الآن من السهل نقل جميع بيانات تطبيق واتساب Whats app بين جهازين لهم نفس نظام التشغيل مثل، من هاتف آيفون iPhone إلى آيفون آخر، أو بين هاتفي يعملون بنظام أندرويد Android، ولكن كان على المستخدمين إيجاد حلول بديلة صعبة جدا وبطيئة عند محاولة نقل البيانات من جهاز هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد Android إلى هاتف محمول آيفون iPhone الذي يعمل بنظام مختلف وهو iOS، وقد حلت الأداة الجديدة هذه المشكلة وأصبح من السهل إجراء هذا النقل بسهولة وسرعة أيضا وهو ما لاقى إعجاب من المستخدمين.