تقنية

واتساب يطلق ميزة جديدة لتجنب الأخطاء في المراسلة

محمود حامد محمود

يعتبر تطبيق واتساب من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية حول العالم، لذا يستخدم التطبيق أكثر من 2 مليار مستخدم، ويعمل تطبيق واتساب على طرح مميزات ثورية لتحسين تجربة المستخدم، والعمل على إرضاء جميع المستخدمين، منها ميزة جديدة أطلقها واتساب من أجل مراجعة الرسائل الصوتية والاستماع إليها قبل إرسالها.

واتساب

يمكنك بعد ميزة تطبيق واتساب الجديدة تسجيل الرسالة الصوتية، ومن ثم الاستماع إليها أو حفظها لفترة من الوقت ثم التمكن من إرسالها، ويمكنك من خلال هذه الميزة تجنب الأخطاء التي قد تحدث أثناء إرسال الرسائل الصوتية.

كيف تستخدم ميزة واتساب الجديدة للرسائل الصوتية؟

لكي تتمكن من استخدام هذه الميزة يجب أن تسجل رسالة صوتية في البداية من خلال الضغط على زر الميكروفون وسحبه للأعلى، وبعد اكتمال التسجيل للرسالة تضغط على إيقاف، وبعدها ستتمكن من استخدام الميزة الجديدة وهي معاينة الرسالة والاستماع إليها، وبعد ذلك إرسال الرسالة من خلال الضغط على السهم الأزرق أمامك، أو يمكنك حذفها في حالة وجود أخطاء من خلال زر سلة المحذوفات أمامك.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب أعلن في الآونة الأخيرة عن مميزات جديدة جاء في مقدمتها ميزة الاشتراك المميز من واتساب، الذي أطلقته شركة واتساب من أجل الشركات، حيث ستتوفر مميزات كثيرة لن يحتاجها المستخدم العادي، ولكن ستحتاجها الشركات مثل ميزة اتصال أكثر من 10 أجهزة أخرى بتطبيق الواتساب، وهو الأمر الذي سيوفر الكثير على الشركات.

محمود حامد محمود

محمود حامد كاتب صحفي بالعديد من المواقع الإخبارية، ومهتم بكل ما يخص التكنولوجيا والرياضة.

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