يقوم تطبيق واتساب الآن على تطوير ميزة جديدة تعمل على السماح للمستخدمين بأن يشاركوا الأصوات الموسيقية والفيديو أثناء إجراء المكالمات، وهذه الميزة تم رصدها حديثاً لمستخدمي الأندرويد، كما تم رصد هذه الميزة في وقت سابق لمستخدمي آي أو إس، وكانت قيد التطوير والإختبار، ويقال أن هذه الميزة ستعمل بشرط أن تكون الشاشة نشطة.

واتساب يُطور ميزة ثورية حديثة لمستخدمي Android وiOS

ميزة واتساب الجديدة

ووفق موقع WABetaInfo المتتبع لأخبار واتساب وتحديثاته، فإن شركة ميتا تعمل الآن على تطوير ميزة مشاركة الفيديو والصوت أثناء المكالمات لكل من مستخدمي أندرويد وiOS، وأشار الموقع إلى أن التطويرات التي تجري على هذه الميزة ستجعل المستخدمين قادرين على الإستفادة منها عبر الأنظمة الأساسية، وذلك حينما يتم طرحها بشكل نهائي لكافة المستخدمين.

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وفي أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب لنظام الأندرويد والذي حمل رقم 2.23.26.18، تم اكتشاف أن للتطبيق يعمل الآن على السماح لكافة المشاركين بمكالمة فيديو بالإستماع للموسيقى التي يتم تشغيلها على نفس الجهاز الذي يتم إجراء المكالمة منه، والميزة قيد التطوير الآن، وهذا يعني أن مستخدمي الإصدار التجريبي لن يتمكنوا من تجربة الميزة في الإصدار الحالي.

ويذكر أن واتساب قام بطرح العديد من التحديثات منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك تلبية لمتطلبات المستخدمين، وأحياناً تأتي الميزات التي يطرحها الواتساب من أجل منافسة تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى، لكي يبقى دائماً في الصدارة، حيث أن واتساب هو التطبيق الأول في مجال المراسلات الفورية، ويستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.