واتساب يُطلق ميزة رائعة لهواتف الآيفون وتحديث الرموز التعبيرية للأندرويد

يواصل تطبيق واتساب للتراسل الفوري، إطلاق عدد من الميزات الجديدة التي تنال إعجاب مئات الملايين من مستخدمي المنصة الأشهر للتراسل الفوري وتباديل الصور والفيديوهات حول العالم، سواء على هواتف الآيفون أو الأندرويد، فمؤخرًا تم تعديل المظهر الرئيسي للتطبيق وتحسين تجربة المستخدم، كذلك عدد من التعديلات والتحديثات على نظام الدردشة والخصوصية والأمان، ثم العمل على تغيير وتحديث طريقة ظهور صفحة معلومات الاتصال لجهة ما على الإصدار الخاص بالعمل على نظام التشغيل iOS، والتي من المتوقع لها أن تتوافق مع الوضع المظلم أو الداكن، بينما يتم تمييز بعض المعلومات الأساسية باللون الأخضر.

تغيير منتظر في المظهر العام

ووفقًا لأحدث التقارير، فسيتم إجراء تحديث شاملة على المظهر العام لصفحة معلومات الاتصال، فسيتم وضع صورة الملف الشخصي في الجزء الأعلى من الصفحة، وبالتحديد سيتم وضعها في نافذة دائرية، على أن يتم إرفاق رقم جهة الاتصال أسفل منها بصورة واضحة ومرئية للجميع، ثم بالأسفل سنجد 3 أزرار مستطيلة، لإرسال الرسائل أو الاتصال عبرها، وبالرغم من الحديث عن تخصيص تلك الميزة لنسخة حسابات الأعمال، فمن المتوقع تعميمها مستقبلاً، وبالتالي توفيرها على هواتف الأندرويد أيضًا، لأنها في البداية ستكون متاحة فقط على هواتف الآيفون.

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والرموز التعبيرية الجديد للأندرويد

وفي مفاجأة جديدة، تم شمول تحديث الرموز التعبيرية الجديدة لشركة آبل على نظام iOS 14.5، إلى نسخة التطبيق على هواتف الأندرويد، وتم بالفعل الكشف عن ذلك عبر صفحة الرموز التعبيرية Emojipedia على تويتر، ويتطلب الأمر تثبيت هذا التحديث لرؤيتها واستخدامها.