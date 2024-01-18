يواصل تطبيق واتساب توفير ميزات جديدة وغير مسبوقة، من أجل توفير أفضل تجربة أداء لمستخدميه حول العالم، لاسيما وأن المنصة تحظى بشعبية هي الأكبر بين تطبيقات التراسل الفوري، لما توفره من خصائص الأمان وميزات الخصوصية الرائعة التي يبحث عنها الكثيرين، ومؤخرًا تم الكشف عن حزمة جديدة من التحديثات التي تحملها معها خصائص رائعة، في حين يتم اختبار ميزات أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

واتساب يُساعد مستخدميه مُجددًا بميزة رائعة تستمر فعاليتها لمدة 7 أيام

ميزة جديدة من واتساب

وعن أحدث ميزاتها، كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن قواعد جديدة لإدارة قنوات المنصة الإخبارية، حيث أتاحت إمكانية إضافة أكثر من مدير للحساب أي أكثر من أدمن للقناة الواحدة، من أجل تزويدهم بإمكانية التحكم في الحساب وإدارته بشكل مباشر وسلس، ومن ثم بث الأخبار أو المعلومات عبر حساب المدعو الشخصي، دون الحاجة إلى فتح الحساب الأصلي الملك للقناة، مع توفير العديد من الميزات له في إدارة قناته أو تلك القنوات.

ومن بين الميزات التي تم توفيرها للأدمن أيضًا، إمكانية البث والحذف والتعديل من خلال حسابه الشخصي في القناة، مع إتاحة إمكانية دعوة 16 حسابًا للقيام بدور الأدمن، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تفعيل حساب المدعو للإدارة لخواص المصادقة الثنائية، من أجل الحفاظ على السرية والأمان.

أما فيما يتعلق دعوة آخرين بالوكالة أو بالنيابة لإدارة الحساب، فيتعلق خذا الأمر بمالك القناة الأصلي فقط، حيث لا يحق للمدعو لإدارة الحساب بدعوة آخرين بالوكالة أو بالنيابة، مع العلم أن الدعوة تستمر لمدة 7 أيام، وف حالة عدم قبولها من الطرف المدعو تُلغى من تلقاء نفسها الدعوة.

إنشاء استطلاعات داخل القنوات

ومن الميزات الجديدة التي حملها الإصدار التجريبي 2.24.2.11، فيُمكنك إنشاء استطلاعات داخل القنوات، على غرار الوظيفة الحالية في الدردشات الفردية والجماعية، حيث ستتمكن من سؤال أعضاء قناتك عن رأيهم، حيث يُمكنك تفعيله من خلال رمز مشبك الورق في دردشات القناة، مع العلم أنه متاح للمستخدمين إنشاء أسئلة تصل إلى 12 خيارًا، حيث يظهر رمز الاستطلاعات باللون الأخضر بدلًا من الأصفر المعتاد، لكن الوظيفة الأساسية تظل متسقة: التصويت مجهول، حتى منشئ الاستطلاع لن يرى ردودًا فردية.

جدير بالذكر أن التحديث الجديد لواتساب تمكن مؤخرًا من إصلاح خلل أدى إلى توقف عرض مصغرات تحديث الحالة بجوار أسماء جهات الاتصال، وتمكن بالفعل من استعادة الوظيفة بنجاح، بجانب إجراء العديد من التحسينات الرائعة على المنصة.