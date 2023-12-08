واتساب يُحدث ثورة في الرسائل الصوتية: ميزة الاختفاء بعد الاستماع لمرة واحدة

تطلق منصة واتساب للتراسل الفوري ميزة فريدة تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية تزول تلقائياً فور الاستماع إليها للمرة الأولى، هذا الابتكار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية، إذ يمكن المستخدمين من تبادل المعلومات الحساسة بأمان عبر هذه الرسائل دون قلق من تسربها.

الخصوصية والأمان في أعلى مستوياتها مع واتساب

سبق أن أدخلت واتساب في 2021 ميزة “العرض لمرة واحدة” للصور ومقاطع الفيديو، والآن توسع هذه الخاصية لتشمل الرسائل الصوتية، ما يؤكد على السعي المستمر لتحقيق تجانس وتماسك داخل التطبيق.

كيف تعمل ميزة الرسائل الصوتية الجديدة في واتساب؟

لا يتم تخزين الرسائل الصوتية على أجهزة المستقبلين عند استخدام هذه الميزة، ولا يمكن إعادة تشغيلها أو توجيهها أو حفظها بأي شكل، كما أن لهذه الرسائل مدة صلاحية تنتهي بعد 14 يوماً إذا لم يتم فتحها.

إرسال الرسائل الصوتية بخصوصية مطلقة

لتفعيل هذه الميزة، يكفي الضغط على أيقونة “1” بعد تسجيل الرسالة الصوتية وقبل إرسالها، وتأتي هذه الرسائل مشفرة بالكامل بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، ما يضمن أمان وخصوصية المحادثات.

التوسع العالمي لميزة الرسائل الصوتية في واتساب

تؤكد واتساب أن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة عالمياً في الأيام المقبلة، مما يعد خبراً ساراً لمستخدمي التطبيق حول العالم.

واتساب: نحو تحويل الصوت إلى نص

وفي تطور آخر، تعمل واتساب على تطوير ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وهو ما يعد ميزة مفيدة للغاية في الحالات التي لا يمكن فيها الاستماع إلى الرسائل.