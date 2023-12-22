ميزات جديدة ومستمرة من تطبيق واتساب لتوفير أكبر قدر من الخصائص المميزة للمستخدمين، لاسيما فيما يتعلق بميزات الخصوصية والأمان وغيرها من الميزات الأخرى، حيث أتاح التطبيق مؤخرًا ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة الفيديو والصوت والموسيقى أثناء إجراء مكالمة لهواتف الأندرويد، في الوقت الذي أصبح بإمكان المستخدمين من تعديل الرسائل التي تم إرسالها، في الوقت الذي يتم فيه اختبار عدد من الميزات الأخرى المتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

واتساب يُتيح تعديل الرسائل ومشاركة الصوت والفيديو والموسيقى أثناء إجراء المكالمات

مشاركة الوسائط أثناء المكالمات

والبداية مع توفير ميزة جديدة من واتساب تتعلق بتوفير خاصية مشاركة الوسائط المختلفة من فيديوهات وصور وموسيقى أثناء إجراء المكالمات على هواتف الأندرويد على غرار جوالات الآيفون، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستماع إلى الفيديو والموسيقى الصوتية معًا لن يعمل إلا عندما تكون مشاركة الشاشة نشطة أثناء مكالمة فيديو وغير مدعومة أثناء المكالمات الصوتية فقط، وهي ميزة رائعة توفير العديد من المزايا للمستخدمين.

وفور إطلاقها خلال الأيام المقبلة، سيتم تمكين المستخدمين من استخدامها ومشاركة الوسائط المختلفة عبر الأنظمة الأساسية، وسيتم السماح لجميع المشاركين في مكالمة فيديو بالاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على جهاز واحد، مع العلم أن الميزة ستكون متاحة على أنظمة التشغيل المختلفة.

وميزة تعديل الرسائل

وفي الوقت الذي يرغب فيه مستخدمي تطبيق واتساب فى تعديل الرسائل بعد إرسالها، لاسيما في حالة إرسال رسائل بالخطأ وقد تسبب لهم إحراجًا، يسعى الكثيرين إلى الحصول على ميزة التعديل بعد الإرسال، وهي الميزة التي أصبحت متوفرة في التطبيق، إلا إنها مقيدة بالوقت، أي ليست مفتوحة المدة، بل يجب أن يتم تعديل الرسائل خلال 15 دقيقة بعد إرسالها.

ومن مزايا خاصية تعديل الرسائل، أنها تسمح للمستخدمين من تدارك أخطائهم الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وإمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلهم، بحيث يوضحون رسائلهم بشكل أكبر للطرف الآخر.

مع العلم أن الرسائل بعد تعديلها تستمر في محمية بخاصية التشفير من طرف إلى طرف، أما الرسائل المُعدَّلة ستظهر بجوارها علامة تم تعديلها بحيث يعلم الطرف الآخر أن الرسالة مجرى تعديلها من قبل الراسل، ولكن لن يظهر سجل التعديلات له، ويتطلب الأمر الضغط مطولًا على الرسالة التي تم إرسالها وسيتم تعديلها سواء كانت مرسلة إلى فرد أو في مجموعة، ثم الضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين، ثم اختيار تعديل ثم إعادة إرسالها.

يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه اختبار العديد من الميزات الأخرى التي تنوي شركة ميتا المالكة للتطبيق الأشهر عالميًا للتراسل الفوري من إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لاسيما الميزات المتوفرة في التطبيقات المنافسة ويبحث عنها ملايين المستخدمين، ومن أكثر التطبيقات المنافسة التي توفر ميزات غير متوفر في الواتس هو تطبيق تليجرام.