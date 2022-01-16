واتساب يُتيح العمل بدون إنترنت والتشغيل على 5 أجهزة في وقت واحد

بعد الكشف عنها خلال الفترة الماضية، كشفت تقارير صحفية أن تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات أعلن عبر صفحة الدعم الخاصة به عن السماح للمستخدم من ربط حسابه بجهاز ثاني مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال جواله الأساسي بالإنترنت، وبالتالي تمكينه من استخدام ما يصل إلى 4 أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة، بالتزامن مع اختبار عدد من الميزات الأخرى المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.

تحديث واتساب الجديد

وبعد التحديث الجديد لـ whatsapp، سيكون بإمكان المستخدمين من استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بالموبايل الأساسي، سواء في حالة اتصاله بالانترنت أو بدونه، وهي ما يُطللق عليه ميزة الأجهزة المرتبطة، كما تم تمكين المستخدمين من استخدام التطبيق دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، في الوقت الذي يتم فيه اختبار عدد من الميزات الخاصة بتغيير شكل الإشعارات وإضافة خيارات جديدة، وكذلك زيادة وسائل الأمان والخصوصية.

تفعيل الاتصال بدون انترنت

أما عن كيفية تفعيل الربط مع الأجهزة الأخرى والتشغيل بدون انترنت، فـ يتطلب ذلك منك اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب على موبايلك.

الضغط على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة الإعدادات.

النقر على خيار استخدام واتساب على أجهزة أخرى.

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الوصول إلى المراسلات من 5 أجهزة مرتبطة في وقت واحد

وبعد استيفاء الخطوات السابقة، ستتمكن من البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة للاتصال بالانترنت، مع العلم أن الأجهزة المرتبطة ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوم بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ويتطلب منك الأمر فقط تسجيل حسابك على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفك.