واتساب يُبدع بـ4 مزايا ثورية رائعة لتلبية مطالب المستخدمين ومنافسة تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى

أظهر تطبيق المراسلات الفورية واتساب إبداعاً جديداً بمجموعة من المميزات الهائلة، والتي جاء بعضها لمنافسة التطبيقات الأخرى، والبعض الآخر كان لتلبية رغبات المستخدمين، وهذه المزايا أغلبها ما زال قيد التجربة والإختبار، وسوف يتمتع بها مستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون.

مزايا واتساب الجديدة

وحول مزايا واتساب الجديدة فقد جاءت وفق ما يلي.

الميزة الأولى هي ميزة تتعلق بالخصوصية، وتتمثل في حذف الرسائل بمجرد قرائتها لمرة واحدة، وهي ميزة العرض مرة واحدة، أو ميزة التدمير التلقائي للرسائل، فبمجرد قراءة هذه الرسائل فإنها تختفي بشكل تلقائي، كما أنه لا يمكن إعادة إرسالها أو أخذ سكرين شوت منها.

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أما الميزة الثانية، فتتعلق بمراسلة المستخدم لنفسة، حيث سيتمكن المستخدم من فتح نافذة دردشة لمراسلة نفسه، والتي من خلالها يستطيع حفظ ما يريد من الروابط أو الصور أو الفيديوهات أو أرقام الهواتف، أو أي شئ آخر يمكن نسيانه.

كما أطلق واتساب ميزة ثالثة لتحسين المكالمات عبر أجهزة آيفون وأندرويد، وسمح التطبيق لما يصل لـ32 شخص بالإنضمام لمكالمات جماعية خاصة أو أرسال رسائل وكذلك يستطيع المستخدم كتم أصوات المشاركين في المكالمة، كما أضاف واتساب في ميزة رابعة له رموز تعبيرية جديدة بلغت نحو 21 رمز، وهي عبارة عن آلات جديدة وألوان مختلفة للقلوب وأطعمة وحيوانات.